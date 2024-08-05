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Survivor Nagihan'dan Yunus Emre ve Aleyna'nın Adadaki Samimiyetiyle İlgili İmalı Açıklama!

Survivor Nagihan'dan Yunus Emre ve Aleyna'nın Adadaki Samimiyetiyle İlgili İmalı Açıklama!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 21:38

Survivor All Star geride kalmasına rağmen kaosu hala sürüyor. Yarışmadaki yakınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna ve Yunus Emre'yle ilgili bu kez de Nagihan konuştu.

Kaynak: Pınar Kerimoğlu

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Survivor All Star'da SMS oylamasının yokluğunun da etkisiyle kaos dolu bir sezon geride kaldı.

Survivor All Star'da SMS oylamasının yokluğunun da etkisiyle kaos dolu bir sezon geride kaldı.

Ogeday'ın şampiyon olduğu sezonda kavgalardan sonra en çok konuşulan konu Aleyna ve Yunus Emre yakınlığıydı.

Ogeday'ın şampiyon olduğu sezonda kavgalardan sonra en çok konuşulan konu Aleyna ve Yunus Emre yakınlığıydı.

Aralarındaki samimiyet başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere Aleyna'nın ailesi ve pek çok sevenlerini rahatsız etmişti.

Aralarındaki samimiyet başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere Aleyna'nın ailesi ve pek çok sevenlerini rahatsız etmişti.

Gündemden düşmeyen aşk iddialarını bu kez de Nagihan yorumladı.

Gündemden düşmeyen aşk iddialarını bu kez de Nagihan yorumladı.

Yakınlıklarından dolayı ikiliyi uyarmaya çalıştığını ama sonra kendisinin kötü olduğunu söyleyen Nagihan, "Dışarıda olaylar patlayınca konu da bizden çıktı" dedi.

Yakınlıklarından dolayı ikiliyi uyarmaya çalıştığını ama sonra kendisinin kötü olduğunu söyleyen Nagihan, "Dışarıda olaylar patlayınca konu da bizden çıktı" dedi.
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