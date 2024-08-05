Hareket mi Çekti, Göz Yanılması mı? Yargı'da Ceylin'in Elinin Şekli Dikkat Çekti!
Hareket mi Çekti, Göz Yanılması mı? Yargı'da Ceylin'in Elinin Şekli Dikkat Çekti!
Yargı izleyicisi yine formunda! Büyük finalin ardından efsane diziyi izlemekten bıkmayanlar Ceylin'in el hareketini gözünden kaçırmadı. Sosyal medyada o sahne gündem oldu.
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Yargı izleyicisi dizinin efsane finalinin ardından böylesinin bir daha gelmeyeceğine çok emin. Diziye yeniden başlayanlar detaylarda boğuluyor!
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Yargı'yı yeniden izleyen bir kullanıcı sosyal medyada yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı.
Bir sahnede Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin'in el hareketi dikkat çekti. Çünkü hareket mi çekti yoksa göz yanılması mı, kimse anlayamadı.
Önce o sahneye bakalım👇🏻
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