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Hazırsanız Başlıyoruz: MasterChef'in Ana Kadrosunda Yer Alan 20 Yarışmacı!

Hazırsanız Başlıyoruz: MasterChef'in Ana Kadrosunda Yer Alan 20 Yarışmacı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 19:17

MasterChef Türkiye resmi olarak baş-la-dı! Ana kadroda yer alan 20 yarışmacı hangileri oldu? Buyurun birlikte göz atalım.

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1. Zeynep

1. Zeynep

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2. Hakan

2. Hakan

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3. Onur

3. Onur

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4. Ümmühan

4. Ümmühan

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5. Deniz

5. Deniz

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6. Çağlar

6. Çağlar

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7. Serhat

7. Serhat

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8. Alper

8. Alper

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9. Ayşe

9. Ayşe

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10. Beril

10. Beril

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11. Semih

11. Semih

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12. Eda

12. Eda

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13. Muratcan

13. Muratcan

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14. Ezgi

14. Ezgi

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15. Nigar

15. Nigar

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16. Beyza

16. Beyza

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17. Emre

17. Emre

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18. Kaan

18. Kaan

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19. Kerem

19. Kerem

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20. Nevzat

20. Nevzat

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