Hazırsanız Başlıyoruz: MasterChef'in Ana Kadrosunda Yer Alan 20 Yarışmacı!
Hazırsanız Başlıyoruz: MasterChef'in Ana Kadrosunda Yer Alan 20 Yarışmacı!
MasterChef Türkiye resmi olarak baş-la-dı! Ana kadroda yer alan 20 yarışmacı hangileri oldu? Buyurun birlikte göz atalım.
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1. Zeynep
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2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
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6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
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11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Ezgi
15. Nigar
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16. Beyza
17. Emre
18. Kaan
19. Kerem
20. Nevzat
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