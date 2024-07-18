Daha Lisedeyken Ödül Kazanan MasterChef'in Yeni Yarışmacısı Onur Üresin'in Hayatına Bir Göz Gezdirelim!
Daha Lisedeyken Ödül Kazanan MasterChef'in Yeni Yarışmacısı Onur Üresin'in Hayatına Bir Göz Gezdirelim!
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ana kadrosuna katılmaya hak kazanan yarışmacılardan biri Onur Üresin oldu. Buyurun 16 yaşından beri aşçılıkla ilgilenen Üresin'i yakından tanıyalım!
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MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için ana kadro netleşmeye devam ediyor.
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Ana kadroya üçüncü olarak katılmayı başaran isim, iddialı yarışmacılardan biri olan Onur Üresin oldu.
Turizm Otelcilik Mutfak bölümü mezunu olan Onur, 16 yaşından bu yana aşçı olarak çalışıyormuş.
İngiltere'de yaşayan Onur, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuş.
Beyaz önlüğü kapmak için katıldığı ilk programda bayrak taşıyıcı firmada flying chef olarak çalışmaya başladığını söyleyen yarışmacı, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşadığını dile getirdi.
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Şu an 31 yaşında olan Onur, Mehmet Şef'i Türkiye Aşçılar Federasyonu yarışmalarından tanıdığını dile getirmişti.
Liseler arası yarışmada ekip arkadaşlarıyla gümüş madalya kazanmış ve idolünün Mehmet Şef olduğunu açıkladı.
Instagram postunun bize verdiği bilgiye dayanarak Onur'un daha önce Danilo Şef'le de bir araya geldiğini görmüş olduk!
Oldukça iddialı tabaklar hazırladığını gördüğümüz Onur'a yarışmada başarılar dileriz!
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