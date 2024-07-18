Görüş Bildir
Haberler
TV
Daha Lisedeyken Ödül Kazanan MasterChef'in Yeni Yarışmacısı Onur Üresin'in Hayatına Bir Göz Gezdirelim!

Daha Lisedeyken Ödül Kazanan MasterChef'in Yeni Yarışmacısı Onur Üresin'in Hayatına Bir Göz Gezdirelim!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 00:15

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ana kadrosuna katılmaya hak kazanan yarışmacılardan biri Onur Üresin oldu. Buyurun 16 yaşından beri aşçılıkla ilgilenen Üresin'i yakından tanıyalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için ana kadro netleşmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için ana kadro netleşmeye devam ediyor.

Ana kadroya üçüncü olarak katılmayı başaran isim, iddialı yarışmacılardan biri olan Onur Üresin oldu.

Ana kadroya üçüncü olarak katılmayı başaran isim, iddialı yarışmacılardan biri olan Onur Üresin oldu.

Turizm Otelcilik Mutfak bölümü mezunu olan Onur, 16 yaşından bu yana aşçı olarak çalışıyormuş.

Turizm Otelcilik Mutfak bölümü mezunu olan Onur, 16 yaşından bu yana aşçı olarak çalışıyormuş.

İngiltere'de yaşayan Onur, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuş.

İngiltere'de yaşayan Onur, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuş.

Beyaz önlüğü kapmak için katıldığı ilk programda bayrak taşıyıcı firmada flying chef olarak çalışmaya başladığını söyleyen yarışmacı, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşadığını dile getirdi.

Beyaz önlüğü kapmak için katıldığı ilk programda bayrak taşıyıcı firmada flying chef olarak çalışmaya başladığını söyleyen yarışmacı, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşadığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şu an 31 yaşında olan Onur, Mehmet Şef'i Türkiye Aşçılar Federasyonu yarışmalarından tanıdığını dile getirmişti.

Şu an 31 yaşında olan Onur, Mehmet Şef'i Türkiye Aşçılar Federasyonu yarışmalarından tanıdığını dile getirmişti.

2 Michelin yıldızı sahibi bir restoranda çalıştığını da burada görüyorsunuz!

Liseler arası yarışmada ekip arkadaşlarıyla gümüş madalya kazanmış ve idolünün Mehmet Şef olduğunu açıkladı.

Liseler arası yarışmada ekip arkadaşlarıyla gümüş madalya kazanmış ve idolünün Mehmet Şef olduğunu açıkladı.

Instagram postunun bize verdiği bilgiye dayanarak Onur'un daha önce Danilo Şef'le de bir araya geldiğini görmüş olduk!

Instagram postunun bize verdiği bilgiye dayanarak Onur'un daha önce Danilo Şef'le de bir araya geldiğini görmüş olduk!

Oldukça iddialı tabaklar hazırladığını gördüğümüz Onur'a yarışmada başarılar dileriz!

Oldukça iddialı tabaklar hazırladığını gördüğümüz Onur'a yarışmada başarılar dileriz!

Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın