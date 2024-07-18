Bülent Ersoy ve Makyör Krizinin Ardından Şok İddia: Dünya Güzellerim Yayından mı Kaldırıldı?
Bülent Ersoy ve Makyör Krizinin Ardından Şok İddia: Dünya Güzellerim Yayından mı Kaldırıldı?
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18139672...
Bülent Ersoy'un program makyörüyle ilgili şok iddialarının ve programı bırakmasının ardından yepyeni bir kaosumuz oldu. Yeni bölümü iptal edilen Dünya Güzellerim'in yayından kaldırıldığı iddia edildi!
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Başladığı her dönem ayrı bir krize yol açan Dünya Güzellerim'de bu defa hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı.
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Makyörünün başka erkeklerle uygunsuz davranışları sebebiyle işine son verdiğini açıklayan Bülent Ersoy, kendisinin de 11. bölüm itibarıyla bölümden ayrıldığını duyurdu.
Bu olanların ardından makyör Tolgahan Karataş'a Seren Serengil'den destek gecikmedi.
Tüm bu yaşananların ardından 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanacak Dünya Güzellerim, Show TV yayın akışından çıkarılarak "Yakında" ibaresi getirildi.
X'te televizyon haberleriyle ilgili paylaşım yapan Fısıldayan Adam adlı hesap, bu gelişmenin ardından programın yayından kaldırılmış olabileceği fikrini ortaya attı.
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Ancak programın yapımcısı Bloom Medya'dan konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.
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bence de kaldırılsın hiç bir işe yaramıyor boş
böyle bir program mı varmış?. hiç olmasa daha iyi olurmuş