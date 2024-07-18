Görüş Bildir
Haberler
TV
Bülent Ersoy ve Makyör Krizinin Ardından Şok İddia: Dünya Güzellerim Yayından mı Kaldırıldı?

Bülent Ersoy ve Makyör Krizinin Ardından Şok İddia: Dünya Güzellerim Yayından mı Kaldırıldı?

Bülent Ersoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 21:03

Bülent Ersoy'un program makyörüyle ilgili şok iddialarının ve programı bırakmasının ardından yepyeni bir kaosumuz oldu. Yeni bölümü iptal edilen Dünya Güzellerim'in yayından kaldırıldığı iddia edildi!

Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18139672...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başladığı her dönem ayrı bir krize yol açan Dünya Güzellerim'de bu defa hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Başladığı her dönem ayrı bir krize yol açan Dünya Güzellerim'de bu defa hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Makyörünün başka erkeklerle uygunsuz davranışları sebebiyle işine son verdiğini açıklayan Bülent Ersoy, kendisinin de 11. bölüm itibarıyla bölümden ayrıldığını duyurdu.

Makyörünün başka erkeklerle uygunsuz davranışları sebebiyle işine son verdiğini açıklayan Bülent Ersoy, kendisinin de 11. bölüm itibarıyla bölümden ayrıldığını duyurdu.

Detayları burada vermiştik:

Detaylar:

Bu olanların ardından makyör Tolgahan Karataş'a Seren Serengil'den destek gecikmedi.

Bu olanların ardından makyör Tolgahan Karataş'a Seren Serengil'den destek gecikmedi.

👇

Hemen ardından da bu defa Bülent Ersoy, Seren Serengil'e sert çıktı!

Tüm bu yaşananların ardından 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanacak Dünya Güzellerim, Show TV yayın akışından çıkarılarak "Yakında" ibaresi getirildi.

Tüm bu yaşananların ardından 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanacak Dünya Güzellerim, Show TV yayın akışından çıkarılarak "Yakında" ibaresi getirildi.

X'te televizyon haberleriyle ilgili paylaşım yapan Fısıldayan Adam adlı hesap, bu gelişmenin ardından programın yayından kaldırılmış olabileceği fikrini ortaya attı.

X'te televizyon haberleriyle ilgili paylaşım yapan Fısıldayan Adam adlı hesap, bu gelişmenin ardından programın yayından kaldırılmış olabileceği fikrini ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ancak programın yapımcısı Bloom Medya'dan konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Ancak programın yapımcısı Bloom Medya'dan konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Bakalım konuyla ilgili belirsizlik ne zaman çözülecek. Takip edeceğiz!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gamzeberktas

bence de kaldırılsın hiç bir işe yaramıyor boş

Tamer Önen

böyle bir program mı varmış?. hiç olmasa daha iyi olurmuş