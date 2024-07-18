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Mahsun Kırmızıgül'ün Yapımını Üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı Dizisine Hayran Bırakacak Başrol Geliyor!

Mahsun Kırmızıgül'ün Yapımını Üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı Dizisine Hayran Bırakacak Başrol Geliyor!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 20:14

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve Mahsun Kırmızıgül ile Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı'na güçlü başrol oyuncuları geliyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Yeni sezonda tam 35 dizi TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda tam 35 dizi TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Aşklar Diyarı da bunlardan yalnızca biri. Üstelik yapımcıları Mahsun Kırmızıgül ve Fatih Aksoy olduğu için beklenti oldukça yüksek!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Aşklar Diyarı da bunlardan yalnızca biri. Üstelik yapımcıları Mahsun Kırmızıgül ve Fatih Aksoy olduğu için beklenti oldukça yüksek!

Çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştirileceği bilinen dizinin başrolü için ilk olarak Nilsu Berfin Aktaş ve Caner Topçu'nun adı geçmişti.

Çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştirileceği bilinen dizinin başrolü için ilk olarak Nilsu Berfin Aktaş ve Caner Topçu'nun adı geçmişti.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol için son olarak Safir dizisinde izlediğimiz Burak Berkay Akgül'le görüşmelere başlanmış.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol için son olarak Safir dizisinde izlediğimiz Burak Berkay Akgül'le görüşmelere başlanmış.

Kadın başrol içinse Özgü Kaya'nın imza aşamasında olduğu söylentiler arasında.

Kadın başrol içinse Özgü Kaya'nın imza aşamasında olduğu söylentiler arasında.

Reytingi bol olsun!

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