Survivor Yasin Obuz'dan Yıllar Sonra Gelen "Taner Tolga Tarlacı" İtirafı!
Survivor Yasin Obuz'dan Yıllar Sonra Gelen "Taner Tolga Tarlacı" İtirafı!
Survivor'ın en olaylı yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'yı hepiniz bilirsiniz. İlk sezonlarda yer alan Taner'i ve ardından da yakın arkadaşı Yasin Obuz'u Acun Ilıcalı sayesinde tanırken, Yasin Obuz bu arkadaşlığın nasıl başladığını ilk kez anlattı.
KAYNAK: Hürriyet Pazar
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Survivor 2011'e katılan Taner Tolga Tarlacı, özellikle "Daçmin goşş" lafıyla o dönem ülke gündemine oturmuştu.
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Yarışmada 3. olan Tarlacı daha sonra Acun Ilıcalı hakkında söylemleriyle sık sık sosyal medyayı meşgul ederken son olarak tutuklanarak cezaevine girmişti.
MasterChef ve Survivor sayesinde tanıdığımız Yasin Obuz'un arkadaşı olan Taner Tolga Tarlacı cezaevinde Yasin'den yardım istediği paylaşımlar yaparken, yıllar sonra Yasin'den ilk açıklama geldi.
Daha sonra "Taner Sins ve Yasin Obuz Firarda" adlı bir program da yapan ikiliden Yasin Obuz, Taner'le nasıl tanıştığını yıllar sonra Hürriyet Pazar'a anlattı.
İşte Yasin Obuz'un Taner Tolga Tarlacı itirafı:
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