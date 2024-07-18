Survivor Yasin Obuz'dan Yıllar Sonra Gelen "Taner Tolga Tarlacı" İtirafı!

Survivor'ın en olaylı yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'yı hepiniz bilirsiniz. İlk sezonlarda yer alan Taner'i ve ardından da yakın arkadaşı Yasin Obuz'u Acun Ilıcalı sayesinde tanırken, Yasin Obuz bu arkadaşlığın nasıl başladığını ilk kez anlattı.

KAYNAK: Hürriyet Pazar