Set Çalışanı Açıkladı: Diziler Reytinglerden Nasıl Para Kazanıyor?
Set Çalışanı Açıkladı: Diziler Reytinglerden Nasıl Para Kazanıyor?
Yüksek reytingler bir televizyon dizisine para kazandırır mı? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuya açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerli diziler arasındaki amansız reyting mücadelesini televizyon izleyen herkes bilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık izleyicilerin de dahil olduğu bu yarışta çoğu dizi fanı izledikleri dizi bitmesin diye reytinglerini yükseltmeye çabalarken, akıllara tek bir soru geliyor.
"Diziler reyting üzerinden mi para kazanıyor?" sorusu sık sık zihnimizi meşgul ederken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuda konuştu.
Bu soru karşısında epey detaylı bir yanıt veren Yener Yalçın, set çalışanından tutun da kanala kadar herkesin nasıl para kazandığını tek tek anlattı.
İşte Yener Yalçın'ın o açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın