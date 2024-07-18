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Set Çalışanı Açıkladı: Diziler Reytinglerden Nasıl Para Kazanıyor?

Set Çalışanı Açıkladı: Diziler Reytinglerden Nasıl Para Kazanıyor?

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 12:56

Yüksek reytingler bir televizyon dizisine para kazandırır mı? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuya açıklık getirdi.

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Yerli diziler arasındaki amansız reyting mücadelesini televizyon izleyen herkes bilir.

Yerli diziler arasındaki amansız reyting mücadelesini televizyon izleyen herkes bilir.

Artık izleyicilerin de dahil olduğu bu yarışta çoğu dizi fanı izledikleri dizi bitmesin diye reytinglerini yükseltmeye çabalarken, akıllara tek bir soru geliyor.

Artık izleyicilerin de dahil olduğu bu yarışta çoğu dizi fanı izledikleri dizi bitmesin diye reytinglerini yükseltmeye çabalarken, akıllara tek bir soru geliyor.

"Diziler reyting üzerinden mi para kazanıyor?" sorusu sık sık zihnimizi meşgul ederken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuda konuştu.

"Diziler reyting üzerinden mi para kazanıyor?" sorusu sık sık zihnimizi meşgul ederken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuda konuştu.

Bu soru karşısında epey detaylı bir yanıt veren Yener Yalçın, set çalışanından tutun da kanala kadar herkesin nasıl para kazandığını tek tek anlattı.

Bu soru karşısında epey detaylı bir yanıt veren Yener Yalçın, set çalışanından tutun da kanala kadar herkesin nasıl para kazandığını tek tek anlattı.

İşte Yener Yalçın'ın o açıklaması:

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