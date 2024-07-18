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Survivor Berna, All Star'da Aşk Yaşanıp Yaşanmadığını Açıkladı!

Survivor Berna, All Star'da Aşk Yaşanıp Yaşanmadığını Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 10:00

Olayların asla son bulmadığı Survivor All Star hakkında çok fazla sansasyon olurken, Berna Canbeldek adadaki aşk durumu hakkında Hürriyet'e konuştu.

KAYNAK: Hürriyet YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=hMgSr...
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Survivor All Star 2024 bugüne kadar yapılan tüm sezonlardan daha sansasyonel oldu.

Survivor All Star 2024 bugüne kadar yapılan tüm sezonlardan daha sansasyonel oldu.

Kaos ve kavga dozunun inanılmaz yükseldiği yarışmada ayrıca ortaya pek çok iddia atılmıştı. Mesela Aleyna'nın Batuhan'dan hoşlanması veya Berna ile Nefise arasındaki aşk dedikodusu gibi...

Kaos ve kavga dozunun inanılmaz yükseldiği yarışmada ayrıca ortaya pek çok iddia atılmıştı. Mesela Aleyna'nın Batuhan'dan hoşlanması veya Berna ile Nefise arasındaki aşk dedikodusu gibi...

Survivor'ın ardından yaptığı açıklamalarla gündem olan Berna Canbeldek, şimdi de Hürriyet'e konuşarak olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Survivor'ın ardından yaptığı açıklamalarla gündem olan Berna Canbeldek, şimdi de Hürriyet'e konuşarak olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Kendisine adada aşk yaşayıp yaşamadığı sorulan Berna bu konuda "Arkadaşlık ilişkisi yaşadım" derken, Survivor'daki genel aşk iddialarına da yanıt verdi.

Kendisine adada aşk yaşayıp yaşamadığı sorulan Berna bu konuda "Arkadaşlık ilişkisi yaşadım" derken, Survivor'daki genel aşk iddialarına da yanıt verdi.

İşte Berna'nın o açıklamaları:

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