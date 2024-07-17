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MasterChef'e Fransa'dan Katılan Yarışmacının Uğradığı Ayrımcılıkla İlgili İtirafı Şok Etti!

MasterChef'e Fransa'dan Katılan Yarışmacının Uğradığı Ayrımcılıkla İlgili İtirafı Şok Etti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 23:46

MasterChef'e Fransa'dan katılan bir yarışmacının Somer Şef'in orada neden katılmadığını sorması üzerine verdiği 'ayrımcılık' cevabı şaşkınlık yarattı.

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı sonunda başladı. Ana kadronun yavaş yavaş şekillenmeye başlamasıyla birlikte biz de modumuzu yükselttik.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı sonunda başladı. Ana kadronun yavaş yavaş şekillenmeye başlamasıyla birlikte biz de modumuzu yükselttik.

Her hafta beş yarışmacının ana kadroya katılacağı MasterChef'te bir de yedekler olacak.

Her hafta beş yarışmacının ana kadroya katılacağı MasterChef'te bir de yedekler olacak.

Şimdilerde 3. aşamaya geçilen yarışmanın ilk turuna Fransa'dan katılan bir yarışmacının videosu yeniden gündem oldu.

Şimdilerde 3. aşamaya geçilen yarışmanın ilk turuna Fransa'dan katılan bir yarışmacının videosu yeniden gündem oldu.

Somer Şef'in neden orada yarışmaya katılmadığı sorusu üzerine yarışmacı, 'Kapalı olduğum için televizyona almıyorlar' dedi. Bunun üzerine Somer Şef, 'Zamanı gelince de biz medeniyetin beşiyiz derler. İnsan üzülüyor dünyada hala bu işlerin konuşulduğuna' dedi.

Bahsi geçen konunun ardından Mehmet Şef, "Türkiye MasterChef'inde kesinlikle dil, din, ırk hiçbir ayrım olmaz. Herkes bizim programımıza gelebilir." dedi.

Bahsi geçen konunun ardından Mehmet Şef, "Türkiye MasterChef'inde kesinlikle dil, din, ırk hiçbir ayrım olmaz. Herkes bizim programımıza gelebilir." dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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