MasterChef'e Fransa'dan Katılan Yarışmacının Uğradığı Ayrımcılıkla İlgili İtirafı Şok Etti!
MasterChef'e Fransa'dan Katılan Yarışmacının Uğradığı Ayrımcılıkla İlgili İtirafı Şok Etti!
MasterChef'e Fransa'dan katılan bir yarışmacının Somer Şef'in orada neden katılmadığını sorması üzerine verdiği 'ayrımcılık' cevabı şaşkınlık yarattı.
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı sonunda başladı. Ana kadronun yavaş yavaş şekillenmeye başlamasıyla birlikte biz de modumuzu yükselttik.
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Her hafta beş yarışmacının ana kadroya katılacağı MasterChef'te bir de yedekler olacak.
Şimdilerde 3. aşamaya geçilen yarışmanın ilk turuna Fransa'dan katılan bir yarışmacının videosu yeniden gündem oldu.
Bahsi geçen konunun ardından Mehmet Şef, "Türkiye MasterChef'inde kesinlikle dil, din, ırk hiçbir ayrım olmaz. Herkes bizim programımıza gelebilir." dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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