MasterChef'e Fransa'dan Katılan Yarışmacının Uğradığı Ayrımcılıkla İlgili İtirafı Şok Etti!

Somer Şef'in neden orada yarışmaya katılmadığı sorusu üzerine yarışmacı, 'Kapalı olduğum için televizyona almıyorlar' dedi. Bunun üzerine Somer Şef, 'Zamanı gelince de biz medeniyetin beşiyiz derler. İnsan üzülüyor dünyada hala bu işlerin konuşulduğuna' dedi.