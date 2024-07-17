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18 Yılın Ardından 'Kovulduğunu' Açıklamıştı: Krizin Ardından Arka Sokaklar'ın Yeni Yönetmeni Belli Oldu

18 Yılın Ardından 'Kovulduğunu' Açıklamıştı: Krizin Ardından Arka Sokaklar'ın Yeni Yönetmeni Belli Oldu

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 01:39

Arka Sokaklar'da 18 yılın ardından yönetmen Orhan Oğuz, 'format değişikliği' nedeniyle işten çıkarıldığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni yönetmeni belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran, hatta bu konuda rekora koşan Arka Sokaklar 19. sezonu için onay almıştı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran, hatta bu konuda rekora koşan Arka Sokaklar 19. sezonu için onay almıştı.

Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'un ayrılık açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve bu vedanın sebebi merak uyandırmıştı.

Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'un ayrılık açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve bu vedanın sebebi merak uyandırmıştı.

Detaylar:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonu için dizinin 2. yönetmeni Baran Özçaylan görevi devralacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonu için dizinin 2. yönetmeni Baran Özçaylan görevi devralacak.

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