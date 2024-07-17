18 Yılın Ardından 'Kovulduğunu' Açıklamıştı: Krizin Ardından Arka Sokaklar'ın Yeni Yönetmeni Belli Oldu

Arka Sokaklar'da 18 yılın ardından yönetmen Orhan Oğuz, 'format değişikliği' nedeniyle işten çıkarıldığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni yönetmeni belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş