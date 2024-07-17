18 Yılın Ardından 'Kovulduğunu' Açıklamıştı: Krizin Ardından Arka Sokaklar'ın Yeni Yönetmeni Belli Oldu
18 Yılın Ardından 'Kovulduğunu' Açıklamıştı: Krizin Ardından Arka Sokaklar'ın Yeni Yönetmeni Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Arka Sokaklar'da 18 yılın ardından yönetmen Orhan Oğuz, 'format değişikliği' nedeniyle işten çıkarıldığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni yönetmeni belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran, hatta bu konuda rekora koşan Arka Sokaklar 19. sezonu için onay almıştı.
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Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'un ayrılık açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve bu vedanın sebebi merak uyandırmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonu için dizinin 2. yönetmeni Baran Özçaylan görevi devralacak.
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