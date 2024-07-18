Dünya Güzellerim'den Kovulan Makyör Tolgahan Karataş'a Kaos Kadın Seren Serengil Destek Çıktı!

Hatırlarsanız dün Dünya Güzellerim'le ekrana gelen Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'la ilgili şoke eden iddialarda bulunmuş ve makyörünü kovup ardından kendisinin programdan ayrıldığını açıklamıştı. Makyör Tolgahan Karataş ise Ersoy'un iddialarına kısa bir süre içerisinde yanıt vermişti. Karataş'a bir destek de Seren Serengil'den geldi!