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Dünya Güzellerim'den Kovulan Makyör Tolgahan Karataş'a Kaos Kadın Seren Serengil Destek Çıktı!

Dünya Güzellerim'den Kovulan Makyör Tolgahan Karataş'a Kaos Kadın Seren Serengil Destek Çıktı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 08:56

Hatırlarsanız dün Dünya Güzellerim'le ekrana gelen Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'la ilgili şoke eden iddialarda bulunmuş ve makyörünü kovup ardından kendisinin programdan ayrıldığını açıklamıştı. Makyör Tolgahan Karataş ise Ersoy'un iddialarına kısa bir süre içerisinde yanıt vermişti. Karataş'a bir destek de Seren Serengil'den geldi!

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Geri dönüşü dört gözle beklenen Dünya Güzellerim, ekrana dönüşünün ardından iki hafta sonra büyük bir iddia ile sarsılmış ve Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıklamıştı hatırlarsanız.

Geri dönüşü dört gözle beklenen Dünya Güzellerim, ekrana dönüşünün ardından iki hafta sonra büyük bir iddia ile sarsılmış ve Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıklamıştı hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Bülent Ersoy'un iddialarının ardından ise makyör Tolgahan Karataş, "Hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir" açıklamasında bulunmuş ve Ersoy'a manevi tazminat davası açacağını ifade etmişti.

Bülent Ersoy'un iddialarının ardından ise makyör Tolgahan Karataş, "Hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir" açıklamasında bulunmuş ve Ersoy'a manevi tazminat davası açacağını ifade etmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü makyöre bir destek de birlikte çalıştığı Seren Serengil'den geldi ve Serengil, Karataş'ın paylaşımına yaptığı yorumlar ile ünlü makyöre sahip çıktı!

Ünlü makyöre bir destek de birlikte çalıştığı Seren Serengil'den geldi ve Serengil, Karataş'ın paylaşımına yaptığı yorumlar ile ünlü makyöre sahip çıktı!

Birçok kez Tolgahan Karataş ile çalıştığını ve herhangi bir problem yaşamadığını belirten Serengil...

Birçok kez Tolgahan Karataş ile çalıştığını ve herhangi bir problem yaşamadığını belirten Serengil...

Dünya Güzellerim için kendisine de teklif gittiğini ancak reddettiğini ve Tolgahan Karataş'ı da programa katılmaması konusunda uyardığını açıkladı.

Dünya Güzellerim için kendisine de teklif gittiğini ancak reddettiğini ve Tolgahan Karataş'ı da programa katılmaması konusunda uyardığını açıkladı.
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Karataş ise Serengil'in yorumlarına " seni dinlemediğim için çok pişmanım" açıklaması ile cevap verdi.

Karataş ise Serengil'in yorumlarına " seni dinlemediğim için çok pişmanım" açıklaması ile cevap verdi.

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