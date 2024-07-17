Kızı Ziyaretine Gitmemişti: Kalp Kapakçığı Ameliyatı Olan İbrahim Tatlıses'ten Sitem Dolu Açıklama Geldi!
Kızı Ziyaretine Gitmemişti: Kalp Kapakçığı Ameliyatı Olan İbrahim Tatlıses'ten Sitem Dolu Açıklama Geldi!
Şiddet açıklamaları ile gündeme gelen Dilan Çıtak'ın babası ile arasının bozuk olduğu söylentileri sosyal medyada kol gezerken geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i kızı Dilan Çıtak hastanede ziyaret etmemişti. Ünlü sanatçıdan sitem dolu açıklama geldi!
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Hatırlarsanız İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.
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Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de ortalık çoktan karışmış, hatta Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses Çıtak'ı takipten bile çıkartmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda ise hatırlarsanız konser sırasında gözyaşlarına engel olamayan İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurarak helallik istemişti.
Tatlıses'in yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatı ise başarılı geçmiş, edbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda tutulan ünlü sanatçı daha sonra normal odaya alınmıştı. Kızı Dilan Çıtak dışında çocukları ve sevenleri tarafından ziyaret edilen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz saatlerde sitem dolu açıklamalarda bulundu.
Beyaz Magazin'e bir mesaj gönderen Tatlıses, aile içerisinde yaşanan problemlerinin nedenini para olarak açıkladı ve "Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı." açıklamalarında bulundu.
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Ünlü sanatçının bu açıklamalarının kızı Dilan Çıtak'a olduğu düşünüldü.
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