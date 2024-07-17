Kızı Ziyaretine Gitmemişti: Kalp Kapakçığı Ameliyatı Olan İbrahim Tatlıses'ten Sitem Dolu Açıklama Geldi!

Şiddet açıklamaları ile gündeme gelen Dilan Çıtak'ın babası ile arasının bozuk olduğu söylentileri sosyal medyada kol gezerken geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i kızı Dilan Çıtak hastanede ziyaret etmemişti. Ünlü sanatçıdan sitem dolu açıklama geldi!