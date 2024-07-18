Hırsıyla Şimdiden Göz Korkutan MasterChef 2024 Deniz'i Yakından Tanıyalım!
Hırsıyla Şimdiden Göz Korkutan MasterChef 2024 Deniz'i Yakından Tanıyalım!
MasterChef 2024 kadrosu yavaş yavaş şekillenirken, hırsıyla daha şimdiden göz korkutan Deniz Yılmaz'ı yakın çerçeveye aldık. Ana kadroya 5. sıradan giren Deniz Yılmaz'ı buyurun sizlerle beraber tanıyalım!
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MasterChef 2024'ün hırsıyla daha şimdiden göz korkutan yarışmacısı Deniz Yılmaz'ı muhakkak fark etmişsinizdir.
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Henüz seçmelerde bile iddiasını sürdüren Deniz, ana kadro seçmelerinde seçilemediği için hırsından ağlamış ve herkesi şaşırtmıştı.
Yarışmaya 5. olarak seçilen Deniz Yılmaz şimdiden yarışmanın en ilgi çeken yarışmacılarından olurken, kendisini yakın çerçeveye alalım dedik.
Mesleğin alaylılarından olan Deniz aşçılığa soğan doğrayarak başladığını belirtirken, şimdilerde bir iş insanının yatında özel şef olarak çalışıyor.
Aşçılığın yanı sıra kaptanlık ehliyeti de bulunan Deniz, İstanbul'a 2023 yılında taşınırken, hayalindeki projeleri gerçekleştirip bir yandan da kendini geliştirmek adına MasterChef'e katılıyor.
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Yaptığı deniz mahsüllü risotto ile üç şeften de evet alan Deniz'in MasterChef'te önünün çok açık olduğu daha ilk günlerden belli olurken, hırsıyla bu sezonun çetin geçeceğinin sinyallerini de verdi.
Bakalım Deniz'i MasterChef 2024'te nasıl bir yolculuk bekliyor? Şimdiden meraklandık!
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