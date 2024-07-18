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Yine Babaannesini Yemişler Gibi! Gibi'nin Ersoy'unu Başka Bir Dizide Görenler Dalga Geçti

Yine Babaannesini Yemişler Gibi! Gibi'nin Ersoy'unu Başka Bir Dizide Görenler Dalga Geçti

dizi Gibi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 11:01

Gibi dizisinde Ersoy'u canlandıran Ahmet Kürşat Öçalan'ın Kanıt dizisinde de oynadığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız gelin X'te @onlygibi sayfasının paylaştığı Kanıt kesitine hep birlikte bakalım.

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Gibi'de Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç ile birlikte başrolde oynayan Ahmet Kürşat Öçalan hiç kuşkusuz internet dizi aleminin en komik karakterlerinden birini canlandırıyor.

Gibi'de Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç ile birlikte başrolde oynayan Ahmet Kürşat Öçalan hiç kuşkusuz internet dizi aleminin en komik karakterlerinden birini canlandırıyor.

Öçalan'ın canlandırdığı Ersoy karakteri, babaannesi Erasmus'la gelen bir yamyam tarafından yenildiği için hiç dilimizden düşmüyor desek yeridir.

Öçalan'ın canlandırdığı Ersoy karakteri, babaannesi Erasmus'la gelen bir yamyam tarafından yenildiği için hiç dilimizden düşmüyor desek yeridir.

Yılmaz ile İlkkan'ın arasını bulayım derken Gibi'de Ersoy'un başına gelmeyen kalmıyor. Peki Ahmet Kürşat Öçalan'ın oynadığı bir karakterin yüzünün gülmediği tek dizi Gibi mi?

Yılmaz ile İlkkan'ın arasını bulayım derken Gibi'de Ersoy'un başına gelmeyen kalmıyor. Peki Ahmet Kürşat Öçalan'ın oynadığı bir karakterin yüzünün gülmediği tek dizi Gibi mi?

X'te @onlygibi adıyla Gibi paylaşımları yapan hesap, "Ersoyuma bak be 13 sene önce Kanıt dizisinde oynamış" notuyla gecelerimizin vazgeçilmez dizisi Kanıt'tan bir bölüm paylaştı. Dizide Öçalan'ın yine hüzünlü(!) bir karakteri oynadığı görüldü.

Ersoy'un Kanıt dizisindeki rolüne goygoyvari yorumlar geldi:

Ersoy'un Kanıt dizisindeki rolüne goygoyvari yorumlar geldi:
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Siz Gibi'deki Ersoy beyin pardon Ahmet Kürşat Öçalan'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Gibi'deki Ersoy beyin pardon Ahmet Kürşat Öçalan'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Rendan34

Öyle demeyin, sırtında Turgut Özal'ın suratı belirince çok mutlu olmuştu.

Ozkan Akbıyık

Muhteşemsin,,yolun açık olsun Ahmet kardeş..