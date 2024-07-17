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Para Toplamıştı! Ünlü YouTuber Hayalini Kurduğu Korku Filmini Sonunda Çekti

Para Toplamıştı! Ünlü YouTuber Hayalini Kurduğu Korku Filmini Sonunda Çekti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 15:14

Amerikalı ünlü YouTuber Chris Stuckmann, Longlegs'in şirketi Neon ile bir film anlaşması yaptı. Stuckmann bu filmi çekebilmek için para toplamıştı. Detaylar içerikte!

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YouTuber Chris Stuckmann, filmlerle ilgili yaptığı eleştirilerle Amerika'da çok popüler biri. 36 yaşındaki ünlü YouTuberın şu an 2 milyondan fazla abonesi var.

YouTuber Chris Stuckmann, filmlerle ilgili yaptığı eleştirilerle Amerika'da çok popüler biri. 36 yaşındaki ünlü YouTuberın şu an 2 milyondan fazla abonesi var.

Hakkında çıkan son haberlere bakarsak Stuckmann YouTube'daki bu başarısını sinema dünyasına da taşıdı desek yeridir. Variety'nin haberine göre Stuckmann, bir korku filmi için bağımsız film şirketi Neon ile anlaştı.

Hakkında çıkan son haberlere bakarsak Stuckmann YouTube'daki bu başarısını sinema dünyasına da taşıdı desek yeridir. Variety'nin haberine göre Stuckmann, bir korku filmi için bağımsız film şirketi Neon ile anlaştı.

Neon'un adını bu aralar çok sık duyacağız zira kendileri geçtiğimiz hafta Nicolas Cage'in seri katil rolünde oynadığı Longlegs (Cambaz) filmini vizyona sokmuştu. Film şirkete hem ticari başarı getirmiş hem de eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti.

Neon'un adını bu aralar çok sık duyacağız zira kendileri geçtiğimiz hafta Nicolas Cage'in seri katil rolünde oynadığı Longlegs (Cambaz) filmini vizyona sokmuştu. Film şirkete hem ticari başarı getirmiş hem de eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti.

Neon, YouTuber Chris Stuckmann'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Shelby Oaks'un dünya çapındaki haklarını satın aldı. Buluntu türündeki film Mia adındaki genç bir kadının ortadan kaybolan kız kardeşi Riley'yi aramasını konu alıyor. Mia'nın araştırmalarının sonucu onu paranormal olaylara dahil olan YouTuberlara götürüyor.

Neon, YouTuber Chris Stuckmann'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Shelby Oaks'un dünya çapındaki haklarını satın aldı. Buluntu türündeki film Mia adındaki genç bir kadının ortadan kaybolan kız kardeşi Riley'yi aramasını konu alıyor. Mia'nın araştırmalarının sonucu onu paranormal olaylara dahil olan YouTuberlara götürüyor.

Chris Stuckmann bu filmi çekebilmek için kampanya başlatmış ve bir aydan daha kısa bir süre içinde 1.4 milyon dolar toplamıştı. Bakalım ünlü YouTuberın korku filmi ne kadar korkunç olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.

Chris Stuckmann bu filmi çekebilmek için kampanya başlatmış ve bir aydan daha kısa bir süre içinde 1.4 milyon dolar toplamıştı. Bakalım ünlü YouTuberın korku filmi ne kadar korkunç olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.

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