Atatürk Rolünü Canlandıran Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Saçları Bu Sefer Dillere Dolandı
Atatürk Rolünü Canlandıran Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Saçları Bu Sefer Dillere Dolandı
NOW'un iddialı 'Kötü Kan' dizisinde Damla Sönmez ile başrolde oynayan Ertan Saban'ın imaj değişimi dikkatlerden kaçmadı. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'ın yeni imajına sosyal medyada yorumlar ardı ardına geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in oynayacağı 'Kötü Kan' dizisi önümüzdeki sezon NOW kanalının en iddiaları yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Dizi, başına travmatik bir olay geldikten sonra polisliği bırakan ve bir gece kulübünün güvenliğini üstlenen Kartal Karaoğlu'nun hikayesini ekranlara taşıyor.
Çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağı 'Kötü Kan' dizisinin okuma provası yapıldı. Sosyal medyaya yayılan okuma provalarında Ertan Saban'ın imaj değişimi dikkatlerden kaçmadı.
'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban, 'Kötü Kan' dizisi için bambaşka bir dış görünüşle karşımıza çıktı. Saban'ın yeni imajını görenler yorum yapmaktan geri durmadı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
Ama ondan önce Ertan Saban'ın Atatürk rolünü size gösterelim:
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1. ... ve artık sıra yorumlarda:
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Siz Ertan Saban'ın yeni imajını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...
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