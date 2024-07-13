Atatürk Rolünü Canlandıran Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Saçları Bu Sefer Dillere Dolandı

NOW'un iddialı 'Kötü Kan' dizisinde Damla Sönmez ile başrolde oynayan Ertan Saban'ın imaj değişimi dikkatlerden kaçmadı. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'ın yeni imajına sosyal medyada yorumlar ardı ardına geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.