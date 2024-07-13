Türk Dizilerinin Yasaklanmasını İsteyen Rus Milletvekilinin Sözleri Gündem Oldu
Türk Dizilerinin Yasaklanmasını İsteyen Rus Milletvekilinin Sözleri Gündem Oldu
Kaynak: https://www.hibiny.ru/murmanskaya-obl...
Rusya'da Duma milletvekili Vitali Milonov, ülkesinde Türk dizilerinin yasaklanmasını istedi. Gelin bu talebinin arkasındaki detaylara ve açıklamasına hep birlikte bakalım.
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Türk dizileri bugün dünyanın pek çok ülkesinde severek izleniyor. Türk dizi sektörü, Avrupa'dan tutun da Asya'ya ve hatta Güney Amerika'ya kadar popüler Türk dizisi ihraç ediliyor. Bu ülkelerden biri de üst komşumuz Rusya...
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Rusya'da en çok izlenen yapımlar arasında Sen Çal Kapımı, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Hercai, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti yer alıyor. Ancak Rus hükümetinden bazı isimler bu konuda oldukça şikayetçi.
Rusya'da Duma milletvekili Vitali Milonov, geçtiğimiz hafta "Moskova Konuşuyor" adlı radyo istasyonunda Türk dizileriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Milonov'un sözleri Rus basınında geniş yankı buldu.
Milonov, Türk aktörlerini "beceriksiz", "ucuz", "Natasha yiyenler" ve "kebap tüccarları" olarak nitelendirdi. Dizileri ise "baştan sona yalan" olarak nitelendirdi. Türk dizilerinin acilen yasaklanması gerektiğini dile getirdi.
Milonov yaptığı konuşmada Kara Sevda ve Çilek Kokusu dizilerini eleştirdi. Bu dizileri seven Rus kadınların yanlış bir erkek imajını beğendiklerini söyledi.
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Milonov, Duma meclisinde Aile, Babalık, Annelik ve Çocukluk Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Türk dizilerinin Rus kadınlarla Türk erkekler arasında bir aile yaratma umutları yarattığını iddia ediyor.
Rusların neden bu kadar Türk dizisi hayranı olduğuna gelince... Türk dizileri lüks kıyafetler, güzel manzaralar, yakışıklı ve güzel oyuncular dolu. Senaryolarda dram, romantizm, aşk ve intikam iç içe. Ruslar da haliyle bunları çok seviyor. Siz Milonov'un açıklamasına ne diyorsunuz? Türk dizilerini dert etmesi normal mi? Yorumlara buyrun!
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