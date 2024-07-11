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Kandırıldık mı? Dominik'te Sandığımız Survivor Meksika Çekimlerinin Bartın'da Yapıldığı Görüntülendi!

Kandırıldık mı? Dominik'te Sandığımız Survivor Meksika Çekimlerinin Bartın'da Yapıldığı Görüntülendi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 21:57

Yalnızca Türkiye değil, Survivor Meksika, Romanya ve Yunanistan'ın da Acun Medya tarafından yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey ortaya çıktı! Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sansak da gerçek pek de öyle değilmiş.

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Uzun yıllardır severek izlediğimiz Survivor'da bir All Star sezonunu daha geride bıraktık.

Uzun yıllardır severek izlediğimiz Survivor'da bir All Star sezonunu daha geride bıraktık.

Acun Medya tarafından yapılan Survivor yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda Meksika, Romanya ve Yunanistan için de yapılıyor biliyorsunuz ki.

Acun Medya tarafından yapılan Survivor yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda Meksika, Romanya ve Yunanistan için de yapılıyor biliyorsunuz ki.

Tüm bu ülkeler için yapılan Survivor'ların çekimlerinin de Survivor Türkiye'de olduğu gibi Dominik Cumhuriyeti'nde yapıldığını sanıyorduk.

Tüm bu ülkeler için yapılan Survivor'ların çekimlerinin de Survivor Türkiye'de olduğu gibi Dominik Cumhuriyeti'nde yapıldığını sanıyorduk.

Ancak bugün Survivor Meksika diyebileceğimiz La Isla'nın 2. sezon çekimleri için Bartın'da parkur kurulduğunu öğrendik!

Ancak bugün Survivor Meksika diyebileceğimiz La Isla'nın 2. sezon çekimleri için Bartın'da parkur kurulduğunu öğrendik!

O parkuru burada görebilirsiniz:

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İkinci sezona ait birkaç bölümün Amasra'da çekileceği öğrenildi. Ne dersiniz, turizme bir katkısı olur mu bu durumun?

İkinci sezona ait birkaç bölümün Amasra'da çekileceği öğrenildi. Ne dersiniz, turizme bir katkısı olur mu bu durumun?

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