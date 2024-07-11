Kandırıldık mı? Dominik'te Sandığımız Survivor Meksika Çekimlerinin Bartın'da Yapıldığı Görüntülendi!

Yalnızca Türkiye değil, Survivor Meksika, Romanya ve Yunanistan'ın da Acun Medya tarafından yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey ortaya çıktı! Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sansak da gerçek pek de öyle değilmiş.