Survivor Şampiyonu Ogeday, Yarışmada Kendisini Hayal Kırıklığına Uğratan İsmi Açıkladı!
Survivor Şampiyonu Ogeday, Yarışmada Kendisini Hayal Kırıklığına Uğratan İsmi Açıkladı!
Survivor All Star'da şampiyon olmayı başaran Ogeday Girişken, yarışmada kendisini hayal kırıklığına uğratan ismi açıkladı.
Kaynak: Hürriyet Pazar
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Survivor All Star'da yedi aylık mücadelenin ardından şampiyon Ogeday Girişken olmuştu.
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SMS oylamasının olmaması sebebiyle son ana kadar mücadele eden yarışmacılar arasında Ogeday, en başından beri favoriler arasında yer alıyordu.
Yarışmanın sona ermesinin ardından pek çok programa katılan yarışmacılar, haklarında merak edilen soruları yanıtladılar.
Adada kendisini en çok hayal kırıklığına uğratan ismin Hakan Hatipoğlu olduğunu, aralarında geçen bir tartışma sonrası doğru dürüst konuşmadıklarını ancak kolyesini kaybettiğinde Hakan'ın samimi bir şekilde aramasının kendisini çok etkilediğini açıkladı.
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