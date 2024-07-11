Dünya Güzellerim'de Bülent Ersoy'un Yönetmeni Dövmek İstemesi Goygoycuların Dilinde!
Dünya Güzellerim'de Bülent Ersoy'un Yönetmeni Dövmek İstemesi Goygoycuların Dilinde!
Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programına Bülent Ersoy'un programın yönetmenini dövmek istemesi damga vurmuştu. Ersoy'un bu girişimi sosyal medyada gündem olurken, goygoycuların da diline düştü.
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim Tatilde, Show TV'nin yaz dönemi için en bomba işi.
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4 güzel kadının otel işletmeciliğine soyunduğu program şimdiden çok ilgi çekerken, Bülent Ersoy'un yönetmenle atışması apayrı bir gündem yarattı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Bülent Ersoy sette tekneden düşmüş ve yönetmenin bu anları çekmemesine sinirlenerek tam 6 saat kapıda beklemişti.
Söz konusu olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Bülent Ersoy'un kendisinden saklanan yönetmeni 6 saat beklemesi goygoycuların diline düştü.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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