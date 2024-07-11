Hangi Dizide Rol Alacak? Kerem Bürsin Yeni Sezonda Televizyona Dönüyor!
Hangi Dizide Rol Alacak? Kerem Bürsin Yeni Sezonda Televizyona Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Ekranların en sevilen isimlerinden Kerem Bürsin, yeni sezonda televizyona geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için kanallar yeni projelerini duyurmaya başlarken bir güzel haber de Kerem Bürsin cephesinden geldi.
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Son olarak Kanal D'nin 2023 yılında yayınlanan yaz dizisi Ya Çok Seversen'de rol alan Bürsin'in televizyon için ne zaman yeni iş yapacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Ay Yapım'la anlaşma imzaladı.
Yeni sezonda bir diziyle televizyona geri dönme hazırlığında olan Bürsin'in şu an için projeler arasında seçim yaptığı açıklandı.
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