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Hangi Dizide Rol Alacak? Kerem Bürsin Yeni Sezonda Televizyona Dönüyor!

Hangi Dizide Rol Alacak? Kerem Bürsin Yeni Sezonda Televizyona Dönüyor!

Kerem Bursin
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 13:03

Ekranların en sevilen isimlerinden Kerem Bürsin, yeni sezonda televizyona geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için kanallar yeni projelerini duyurmaya başlarken bir güzel haber de Kerem Bürsin cephesinden geldi.

Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için kanallar yeni projelerini duyurmaya başlarken bir güzel haber de Kerem Bürsin cephesinden geldi.

Son olarak Kanal D'nin 2023 yılında yayınlanan yaz dizisi Ya Çok Seversen'de rol alan Bürsin'in televizyon için ne zaman yeni iş yapacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Son olarak Kanal D'nin 2023 yılında yayınlanan yaz dizisi Ya Çok Seversen'de rol alan Bürsin'in televizyon için ne zaman yeni iş yapacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Ay Yapım'la anlaşma imzaladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Ay Yapım'la anlaşma imzaladı.

Yeni sezonda bir diziyle televizyona geri dönme hazırlığında olan Bürsin'in şu an için projeler arasında seçim yaptığı açıklandı.

Yeni sezonda bir diziyle televizyona geri dönme hazırlığında olan Bürsin'in şu an için projeler arasında seçim yaptığı açıklandı.

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