Altüst Olan Kızılcık Şerbo Umut, Mavi Gri Solistiyle Sonunda Buluştu!
Altüst Olan Kızılcık Şerbo Umut, Mavi Gri Solistiyle Sonunda Buluştu!
Kızılcık Şerbeti'nde Umut karakteriyle izlediğimiz Serkan Tınmaz, dizide Mavi Gri grubunun Altüst Olmuşum şarkısını söyleyerek ünlenmişti. Şarkısının dizide kullanılması Mavi Gri solisti Akif Alkan için sık sık goygoy malzemesi olurken, ikili sonunda buluştu.
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İlk sezon gözümüzün bebeği 2. sezon ise cehennemin direği olan Umut karakteri, Şerbo'daki en büyük hayal kırıklığımız olabilir.
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Bir araya gelmek için o kadar uğraştığı Nursema'ya yaptığı yamukla toplu bedduaya maruz kalan Umut karakteri Serkan Tınmaz'ın enfes performansıyla tam dayaklık olurken, sezonun son bölümlerinde Umut'u popüler bir şarkıcı olarak izledik.
Mavi Gri'nin Altüst Olmuşum şarkısıyla dizide ünlenen Umut, sezon finaline kadar bu şarkıyla özdeşleşirken söz konusu bu durum Mavi Gri solisti Akif Alkan'ın diline dolanmıştı.
Neredeyse her bölüm Umut'un bu şarkıyı söylediği anlar karakterden de nefret etmemizle bıkkınlık yaratırken, Akif Alkan ve Serkan Tınmaz'dan sürpriz bir hamle geldi.
Yolda giderken Serkan Tınmaz'la karşılaşan Akif Alkan, o anları "Mavi Gri'nin solistiyle karşılaştım" esprisiyle paylaştı.
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