Çocuklar Duymasın Haluk ve Selami, Meğer Arka Sokaklar'da Bir Araya Gelmiş!
Çocuklar Duymasın Haluk ve Selami, Meğer Arka Sokaklar'da Bir Araya Gelmiş!
Efsane dizi Çocuklar Duymasında uzun süre rol alan Tamer Karadağlı ve Özgür Ozan, Selami ve Haluk karakterleriyle hala hafızalarımda yer alırken, Karadağlı daha sonra Ozan'ın rol aldığı Arka Sokaklar'a konuk olmuş.
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2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisinin en unutulmaz karakterleri hiç şüphesiz dizide yakın arkadaşları canlandıran Haluk ve Selami'ydi.
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Dizide uzun süre beraber rol alan ikiliden Selami'yi canlandıran Özgür Ozan, Çocuklar Duymasın'ın yeniden çekimlerine Arka Sokaklar'da rol aldığı için dahil olamazken, öğrendik ki Tamer Karadağlı, Arka Sokaklar'a konuk olmuş.
Diziye sadece 20 saniyeliğine konuk olan Tamer Karadağlı'nın bu sürpriziyle beraber, Haluk ve Selami yıllar sonra yine bir araya gelmiş oldu.
İşte o anlar:
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