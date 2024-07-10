Kızılcık Şerbeti Yönetmenini Taklit Eden Fenomenden Oscarlık Performans
Kızılcık Şerbeti Yönetmenini Taklit Eden Fenomenden Oscarlık Performans
Kaos ihtiyacımızı karşılayan yegane dizi Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm bambaşka olaylar patlarken TikTok fenomeni Aselin Bay, Şerbo yönetmeni taklidiyle herkesi güldürdü.
KAYNAK: @aselinlikli
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Yalnızca sezon finali değil her bölümü kaos yüklü olan Kızılcık Şerbeti yüksek tansiyonuna rağmen evlerimizin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
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Bu kadarı da olmaz dediğimiz her şeyin birer birer gerçekleştiği Şerbo'da 3. sezonda neler olacağı merak konusu olurken, dizinin bu yönü sosyal medyaya malzeme oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde kaos yükünün bu kadar yüksek olmasını tiye alan Aselin Bay isimli TikTok kullanıcısı, Şerbo yönetmeninin olayları nasıl ardı arkasına patlattığını Oscarlık bir performansla taklit etti.
İşte o video:
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