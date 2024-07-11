Alp Kırşan'dan Yıllar Sonra Gelen Çok Konuşulacak Yetenek Sizsiniz İtirafı!
Alp Kırşan'dan Yıllar Sonra Gelen Çok Konuşulacak Yetenek Sizsiniz İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=IH3St...
2009-2017 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, en çok izlenen ve unutulmaz TV şovlarından biri olurken, yarışmada uzun süre sunuculuk yapan Alp Kırşan, o günler hakkında itirafta bulundu.
KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube
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2009-2017 yılları arasında televizyonda yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışması ekranlarda reyting rekorları kırmıştı.
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Yarışmanın 2012-2017 sezonunda sunuculuk görevini üstlenen Alp Kırşan, enfes sunumuyla dikkatleri üzerine çekerken Kırşan'dan yıllar sonra yarışma hakkında itiraflar geldi.
Yetenek Sizsiniz döneminde her bölüm için farklı bir üniversiteye gittiklerini anlatan Kırşan, o dönem gece yarılarına kadar çalıştıklarını ve yaptığı eğlenceli sunumların detayına girdi.
İşte o anlar:
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