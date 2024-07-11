Alp Kırşan'dan Yıllar Sonra Gelen Çok Konuşulacak Yetenek Sizsiniz İtirafı!

2009-2017 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, en çok izlenen ve unutulmaz TV şovlarından biri olurken, yarışmada uzun süre sunuculuk yapan Alp Kırşan, o günler hakkında itirafta bulundu.

KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube