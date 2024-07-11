Geçtiğimiz Haftanın En Çok Konuşulan Kadın ve Erkek Oyuncusu Belli Oldu!
Geçtiğimiz Haftanın En Çok Konuşulan Kadın ve Erkek Oyuncusu Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/AdbaTv/status/181108296...
Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan 'Adba.tv' adlı hesaptan geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan kadın ve erkek oyuncusu açıklandı. Bakın, hangi oyuncular sezon arası olmasına rağmen dillerden düşmedi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziler yaz sezonunda ara verdi ancak sezonun unutulmaz dizileri ve oyuncuları hala konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle seyircinin çok yakıştırdığı partnerler sosyal medyada sık sık gündeme oturuyor.
Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan "Adba.tv" adlı hesap, 2-8 Temmuz arası verilerine göre en çok konuşulan oyuncuları açıkladı.
Eğer siz de bir dizi hayranıysanız bu içerik sizi de heyecanlandırabilir. Çünkü listede bomba bir kadın ve bir erkek oyuncu ismi zirveye yerleşti.
Erkeklerde 3. sırada Yabani dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. sırada Kerem Bürsin yer aldı.
Kadınlarda 3. sırada Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu vardı.
2. sırada ise Hande Erçel...
En popüler kadın ve erkek oyuncu ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir oldu. Yalı Çapkını'nın Seyran ile Ferit'i sezon arasında da unutulmadı!
Listeleri de incelemeniz için bırakıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarınızı bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın