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Geçtiğimiz Haftanın En Çok Konuşulan Kadın ve Erkek Oyuncusu Belli Oldu!

Geçtiğimiz Haftanın En Çok Konuşulan Kadın ve Erkek Oyuncusu Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 09:08

Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan 'Adba.tv' adlı hesaptan geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan kadın ve erkek oyuncusu açıklandı. Bakın, hangi oyuncular sezon arası olmasına rağmen dillerden düşmedi...

Kaynak: https://x.com/AdbaTv/status/181108296...
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Diziler yaz sezonunda ara verdi ancak sezonun unutulmaz dizileri ve oyuncuları hala konuşulmaya devam ediyor.

Diziler yaz sezonunda ara verdi ancak sezonun unutulmaz dizileri ve oyuncuları hala konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle seyircinin çok yakıştırdığı partnerler sosyal medyada sık sık gündeme oturuyor.

Özellikle seyircinin çok yakıştırdığı partnerler sosyal medyada sık sık gündeme oturuyor.

Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan "Adba.tv" adlı hesap, 2-8 Temmuz arası verilerine göre en çok konuşulan oyuncuları açıkladı.

Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan "Adba.tv" adlı hesap, 2-8 Temmuz arası verilerine göre en çok konuşulan oyuncuları açıkladı.

Eğer siz de bir dizi hayranıysanız bu içerik sizi de heyecanlandırabilir. Çünkü listede bomba bir kadın ve bir erkek oyuncu ismi zirveye yerleşti.

Eğer siz de bir dizi hayranıysanız bu içerik sizi de heyecanlandırabilir. Çünkü listede bomba bir kadın ve bir erkek oyuncu ismi zirveye yerleşti.

Erkeklerde 3. sırada Yabani dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani vardı.

Erkeklerde 3. sırada Yabani dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani vardı.
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2. sırada Kerem Bürsin yer aldı.

2. sırada Kerem Bürsin yer aldı.

Kadınlarda 3. sırada Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu vardı.

Kadınlarda 3. sırada Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu vardı.

2. sırada ise Hande Erçel...

2. sırada ise Hande Erçel...

En popüler kadın ve erkek oyuncu ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir oldu. Yalı Çapkını'nın Seyran ile Ferit'i sezon arasında da unutulmadı!

En popüler kadın ve erkek oyuncu ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir oldu. Yalı Çapkını'nın Seyran ile Ferit'i sezon arasında da unutulmadı!

Listeleri de incelemeniz için bırakıyoruz!

Listeleri de incelemeniz için bırakıyoruz!
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