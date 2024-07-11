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Adını Feriha Koydum'da Feriha'nın Annesinin Temizlikten Günlük Aldığı Rakama Şok Olacaksınız!

Adını Feriha Koydum'da Feriha'nın Annesinin Temizlikten Günlük Aldığı Rakama Şok Olacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 09:58

2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde temizlikçi olan Feriha'nın annesi bakın günlük işinden ne kadar alıyormuş? Öğrenince şok olacaksınız...

Kaynak: https://x.com/bidirenistir/status/181...
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Televizyonun unutulmazları arasına giren, Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha bir kapıcı kızıydı. Annesi de apartmandaki dairelere temizliğe gidiyordu.

Televizyonun unutulmazları arasına giren, Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha bir kapıcı kızıydı. Annesi de apartmandaki dairelere temizliğe gidiyordu.

Yoksullukla büyüyen Feriha'nın haline hep acıyorduk. O da temizliğe gittiği zengin ailelerin kızları gibi giyinsin, gezsin isiyorduk.

Yoksullukla büyüyen Feriha'nın haline hep acıyorduk. O da temizliğe gittiği zengin ailelerin kızları gibi giyinsin, gezsin isiyorduk.

Ama bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorduk. Yıllar sonra bir kullanıcı diziden bir sahneyi paylaşarak Feriha'nın ailesinin durumunu gözler önüne serdi.

Ama bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorduk. Yıllar sonra bir kullanıcı diziden bir sahneyi paylaşarak Feriha'nın ailesinin durumunu gözler önüne serdi.

Feriha'nın annesi Zehra o dönem temizlediği bir evden günlük 200 tl alıyormuş. Sahnede uzatılan zarfa göre bu çıkarımı yapabiliriz.👇🏻

Feriha'nın annesi Zehra o dönem temizlediği bir evden günlük 200 tl alıyormuş. Sahnede uzatılan zarfa göre bu çıkarımı yapabiliriz.👇🏻

Dizinin yayınlandığı yılda ise asgari ücret aşağı yukarı 700 tl. 2011'in ilk yarısında asgari ücret 629,96 TL'ye yükseltilmiştir. Bu tutar yılın ikinci yarısında maaşlara yansıtılan ara zamla birlikte ise 658,95 TL'ye ulaşmıştır.

Dizinin yayınlandığı yılda ise asgari ücret aşağı yukarı 700 tl. 2011'in ilk yarısında asgari ücret 629,96 TL'ye yükseltilmiştir. Bu tutar yılın ikinci yarısında maaşlara yansıtılan ara zamla birlikte ise 658,95 TL'ye ulaşmıştır.
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