Sette Dayak Krizi! Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim Tatilde' Programının Yönetmenini Dövmeye Çalıştı
Sette Dayak Krizi! Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim Tatilde' Programının Yönetmenini Dövmeye Çalıştı
Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programının kamera arkasında çok şaşırtıcı bir olay yaşandı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek istedi. Detaylar içerikte!
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Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programının ilk bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever bu programda bir oteli ayaklandırmak için kıyasıya ama tatlı bir rekabete girişmişti.
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Tabii her şey kamera önünde göründüğü gibi değil... Müge Dağıstanlı'nın haberine göre programın kamera arkası hiç de öyle tatlı değilmiş!
Peki neden? Dağıstanlı'nın aktardığına göre Diva tekne çekimleri sırasında denize düşmüş ve o anların kameraya alınmadığını, bölümde kendi sahnelerinin eksik olduğunu görünce kriz çıkarmış.
Bu olayın ardından yönetmenle kavga etmiş, hatta yönetmeni dövmek için 6 saat kapısında oturup dışarı çıkmasını beklemiş. Ersoy o anlarda "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın" diye bağırmış.
'Dünya Güzellerim Tatilde' yönetmeni de Bülent Ersoy'dan dayak yememek için kendini odaya kilitlemiş. Yönetmen odadan çıkmayınca da 7 saatin sonunda Diva pest etmiş. Siz Ersoy'un yönetmenle kavga etmesine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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