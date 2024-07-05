Kirli Sepeti Dizisinden Ayrılan Halil İbrahim Ceyhan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!

'Hayat Hırsızı' dizisi, NOW televizyon kanalının yeni sezonunda ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu gün geçtikçe belli olurken bir yeni oyuncunun daha kadroya dahil olduğunu gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Detaylar içerikte!