Kirli Sepeti Dizisinden Ayrılan Halil İbrahim Ceyhan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!
Kirli Sepeti Dizisinden Ayrılan Halil İbrahim Ceyhan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
'Hayat Hırsızı' dizisi, NOW televizyon kanalının yeni sezonunda ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu gün geçtikçe belli olurken bir yeni oyuncunun daha kadroya dahil olduğunu gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW televizyon kanalı, eylül sezonunda birbirinden iddialı dizileri yayına almaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de Ay Yapım imzalı 'Hayat Hırsızı' dizisi... Tabii dizinin kod adı bu, belki değişebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi, 2012 yılında Brezilya'da yayınlanan 'Avenida Brasil' adlı bir pembe diziden uyarlanıyor. Brezilya'yı yerinden oynatan bu dizi tabii ki her pembe dizide olduğu gibi karmaşık ilişkiler, entrika ve intikam üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor.
'Hayat Hırsızı'nın Türk versiyonunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Cengiz Bozkurt ve Zeyno Eracar rol alıyor. Cemre Baysel dizide 'Leyla' karakterine hayat verirken Gonca Vuslateri onun üvey annesi 'Nur' rolünde.
'Hayat Hırsızı' da Leyla’nın kendisine kabus yaşatan üvey annesine karşı verdiği mücadeleyi ekranlara taşıyor. Yani nereden baksanız bizi intikam dolu bir dizi bekliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ünlü bir oyuncu daha katıldı. Kirli Sepeti'nden ayrılan Halil İbrahim Ceyhan, bu dizide 'Tufo' karakterine hayat verecek. Bakalım diziye başka kimler katılacak? Hikaye nasıl ilerleyecek? Merakla bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın