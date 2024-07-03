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İrem Helvacıoğlu'nun Ekranlara Dönüşünü Müjdeleyen Kara Dut'un Kadrosuna Efsane Bir İsim Katıldı!

İrem Helvacıoğlu'nun Ekranlara Dönüşünü Müjdeleyen Kara Dut'un Kadrosuna Efsane Bir İsim Katıldı!

Atv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 01:37

İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara döneceği yeni dizi Kara Dut'un kadrosuna efsane bir oyuncu katıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Bir süredir TV ekranlarında izleyemediğimiz İrem Helvacıoğlu, yeni sezonda ATV'nin Kara Dut adlı dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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