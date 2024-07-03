İrem Helvacıoğlu'nun Ekranlara Dönüşünü Müjdeleyen Kara Dut'un Kadrosuna Efsane Bir İsim Katıldı!
İrem Helvacıoğlu'nun Ekranlara Dönüşünü Müjdeleyen Kara Dut'un Kadrosuna Efsane Bir İsim Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara döneceği yeni dizi Kara Dut'un kadrosuna efsane bir oyuncu katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir TV ekranlarında izleyemediğimiz İrem Helvacıoğlu, yeni sezonda ATV'nin Kara Dut adlı dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncunun Zuhal Erdem karakterine hayat vereceği dizide yönetmen koltuğuna Murat Saraçoğlu'nun oturacağı ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme alacağı daha önce duyurulmuştu.
Babası ve 3 kız kardeşi Figen, Aslı ve Begüm’le birlikte yalıda yaşayan yaşam atölyesi bir kadına hayat verecek ünlü oyuncunun dizisinin kadrosuna efsane bir oyuncu katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zuhal'in en büyük kız kardeşi Figen'e hayat verecek oyuncu Aslı İnandık olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın