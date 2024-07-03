Sema Aydemir'in Önceki Sezon Survivor'da Yaşadığı Tuvalet Anısı Yeniden Gündem Oldu
Sema Aydemir'in Önceki Sezon Survivor'da Yaşadığı Tuvalet Anısı Yeniden Gündem Oldu
Kaynak: https://www.tiktok.com/@diziler_adsem...
Survivor'a defalarca kez katılan Sema Aydemir'in önceki sezonlardan birinde yarışmada yaşadığı tuvalet anısı yeniden gündem oldu.
Kaynak: Haberler.com
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Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Sema Aydemir, bu sezon Pınar'la yaşadığı kavga sonucu diskalifiye olmuştu.
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Pek çok kez Survivor'a katılan yarışmacının 2021 yılında Haberler.com'a verdiği bir röportajda anlattığı anısı yeniden gündem oldu.
Ekip çalışanların tuvaletini gizlice kullanan Sema'nın pet şişenin içine oradaki şampuanı doldurduğunu ve gizlice yıkanacakken havuz oyununda saçlarının köpürmesi sebebiyle Acun Ilıcalı'ya yakalandığını anlattı.
O anıyı buradan dinleyebilirsiniz:
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