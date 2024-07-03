Görüş Bildir
Haberler
TV
Sema Aydemir'in Önceki Sezon Survivor'da Yaşadığı Tuvalet Anısı Yeniden Gündem Oldu

Sema Aydemir'in Önceki Sezon Survivor'da Yaşadığı Tuvalet Anısı Yeniden Gündem Oldu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 01:17

Survivor'a defalarca kez katılan Sema Aydemir'in önceki sezonlardan birinde yarışmada yaşadığı tuvalet anısı yeniden gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com

Kaynak: https://www.tiktok.com/@diziler_adsem...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Sema Aydemir, bu sezon Pınar'la yaşadığı kavga sonucu diskalifiye olmuştu.

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Sema Aydemir, bu sezon Pınar'la yaşadığı kavga sonucu diskalifiye olmuştu.

Pek çok kez Survivor'a katılan yarışmacının 2021 yılında Haberler.com'a verdiği bir röportajda anlattığı anısı yeniden gündem oldu.

Pek çok kez Survivor'a katılan yarışmacının 2021 yılında Haberler.com'a verdiği bir röportajda anlattığı anısı yeniden gündem oldu.

Ekip çalışanların tuvaletini gizlice kullanan Sema'nın pet şişenin içine oradaki şampuanı doldurduğunu ve gizlice yıkanacakken havuz oyununda saçlarının köpürmesi sebebiyle Acun Ilıcalı'ya yakalandığını anlattı.

Ekip çalışanların tuvaletini gizlice kullanan Sema'nın pet şişenin içine oradaki şampuanı doldurduğunu ve gizlice yıkanacakken havuz oyununda saçlarının köpürmesi sebebiyle Acun Ilıcalı'ya yakalandığını anlattı.

O anıyı buradan dinleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın