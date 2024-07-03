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Kızıl Goncalar Zeynep'in Dizideki Kombinlerini Puanlayan Kullanıcının Yorumlarına Bayılacaksınız!

Kızıl Goncalar Zeynep'in Dizideki Kombinlerini Puanlayan Kullanıcının Yorumlarına Bayılacaksınız!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 00:47

Geçtiğimiz sezonun efsane dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep'in giydiği kıyafetleri puanlayan X kullanıcısı görenleri kahkahaya boğdu!

Kaynak: https://x.com/zamanakmiyor/status/180...
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