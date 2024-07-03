Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Oyuncusu Sette "At" Kazası Geçirmiş!
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Oyuncusu Sette "At" Kazası Geçirmiş!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Süreyya'sı Dilin Döğer sette yaşadığı bir kazayı anlattı.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı.
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İkinci sezon onayını almayı başaran dizide Süreyya karakterine hayat veren Dilin Döğer dizi setinde korku dolu anlar yaşadığını anlattı.
At bitme sahnesinde atın, bacağına tekme attığını anlatan Döğer; uzun süre bacağında iz kaldığını dile getirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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