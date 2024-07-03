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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Oyuncusu Sette "At" Kazası Geçirmiş!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Oyuncusu Sette "At" Kazası Geçirmiş!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 22:31

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Süreyya'sı Dilin Döğer sette yaşadığı bir kazayı anlattı.

Kaynak: 2. Sayfa Official

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı.

İkinci sezon onayını almayı başaran dizide Süreyya karakterine hayat veren Dilin Döğer dizi setinde korku dolu anlar yaşadığını anlattı.

İkinci sezon onayını almayı başaran dizide Süreyya karakterine hayat veren Dilin Döğer dizi setinde korku dolu anlar yaşadığını anlattı.

At bitme sahnesinde atın, bacağına tekme attığını anlatan Döğer; uzun süre bacağında iz kaldığını dile getirdi.

At bitme sahnesinde atın, bacağına tekme attığını anlatan Döğer; uzun süre bacağında iz kaldığını dile getirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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