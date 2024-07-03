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İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın Metroda Okuduğu Kitap, Karakterinden İzler Taşıyormuş!

İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın Metroda Okuduğu Kitap, Karakterinden İzler Taşıyormuş!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 19:58

Dikkatli bir izleyici 2017-2019 yıllarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran İstanbullu Gelin'le ilgili ilginç bir detay yakaladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hobbisell/vid...
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan İstanbullu Gelin, 2017-2019 yılları arasında TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarıyordu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan İstanbullu Gelin, 2017-2019 yılları arasında TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarıyordu.

Süreyya ve Faruk'un hikayesini izlediğimiz dizide Süreyya'nın özgür ruhu ve gururlu yapısı dikkat çekiyordu.

Süreyya ve Faruk'un hikayesini izlediğimiz dizide Süreyya'nın özgür ruhu ve gururlu yapısı dikkat çekiyordu.

Neşeli tavırlarıyla etrafına ışıltı saçan ve herkese mutluluk veren Süreyya'nın dikbaşlı yapısı da bir diğer özelliğiydi.

Neşeli tavırlarıyla etrafına ışıltı saçan ve herkese mutluluk veren Süreyya'nın dikbaşlı yapısı da bir diğer özelliğiydi.

Temelde Süreyya üzerine yoğunlaşan dizinin ilk bölümünde Süreyya'nın elinde bir kitap olduğu görünüyordu.

Temelde Süreyya üzerine yoğunlaşan dizinin ilk bölümünde Süreyya'nın elinde bir kitap olduğu görünüyordu.

Dikkatli bir izleyici, Süreyya'nın okuduğu kitabın Clarissa Pinkola Estes'e ait Kurtlarla Koşan Kadınlar olduğunu buldu!

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Feminist bakış açısıyla ele alınan kitapta kadın psikolojisi mit, masal ve öykülere dayandırılarak anlatılıyor.

Feminist bakış açısıyla ele alınan kitapta kadın psikolojisi mit, masal ve öykülere dayandırılarak anlatılıyor.

Vahşi kadın arketipi hakkında incelemeler yapan kitapta, kadınların sosyal hayattaki, iş hayatındaki, aile hayatındaki, cinsel hayattaki, anne ve çocuk olarak, ilham kaynağı ya da yaratıcı güç olarak, sanatçı olarak değişimini ve aslında ne olması gerektiğini hatta ne olmaması gerektiğini anlatıyor.

Vahşi kadın arketipi hakkında incelemeler yapan kitapta, kadınların sosyal hayattaki, iş hayatındaki, aile hayatındaki, cinsel hayattaki, anne ve çocuk olarak, ilham kaynağı ya da yaratıcı güç olarak, sanatçı olarak değişimini ve aslında ne olması gerektiğini hatta ne olmaması gerektiğini anlatıyor.

Kadınlara tutkularını, güçlerini, yeteneklerini, gerçek evlerini, doğallıklarını ve özgürlüklerini hatırlatmayı amaçlayan bu kitap Süreyya'nın dizide yansıtmaya çalıştığı karakteriyle doğrudan ilişkili görünüyor.

Kadınlara tutkularını, güçlerini, yeteneklerini, gerçek evlerini, doğallıklarını ve özgürlüklerini hatırlatmayı amaçlayan bu kitap Süreyya'nın dizide yansıtmaya çalıştığı karakteriyle doğrudan ilişkili görünüyor.

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