Yerli Dizilerde Yapılan Oyuncu Değişiklikleri: Sizin İçin Hangisi Hayal Kırıklığı Olmuştu?
Yerli Dizilerde Yapılan Oyuncu Değişiklikleri: Sizin İçin Hangisi Hayal Kırıklığı Olmuştu?
Dizilerde oyuncu değişikliği, özellikle de başrol değişikliği izleyiciyi büyük çoğunlukla hayal kırıklığına uğratıyor. Hangimiz Sevmedik'in Itır'ı, Doktorlar'ın Ela'sı, Bez Bebek'in Hakanı başrol değişikliği ile herkesi şoke eden diziler ve karakterlerinden sadece bir kaçı.
İşte dizilerden ayrılarak hepimizi dumur eden oyuncular ve yerine gelen isimler...
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Çocuklar Duymasın - Havuç
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Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda Havuç'u artık Furkan Kızılay değil, Mehmet Baran Erdoğan canlandırmıştı.
Arka Sokaklar - Pınar
Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Pınar Aydın, bir anda diziden ayrılarak izleyiciyi şaşırtmıştı. Yerine ise İpek Yaylacıoğlu gelmişti.
Ancak Yaylacıoğlu'da 9 yılın ardından diziden ayrıldı. Yerine ise Elvan Dişli geldi.
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Doktorlar - Ela
2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene evlendikten sonra oyunculuğa ara verince, yerine Leyla Göksun Ela karakterine hayat vermişti.
Bez Bebek - Hakan
Belki de en çok eleştiri alan oyuncu değişikliği Bez Bebek'te olmuştur. Hakan karakterini canlandıran başrol oyuncusu Tan Sağtürk'ün diziden ayrılması büyük tepki çekmişti. Sağtürk'ün yerine ise oyuncu Alpay Atalan gelmişti.
Hangimiz Sevmedik - Itır
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Bir diğer şaşırtan başrol değişikliği de Hangimiz Sevmedik adlı dizide olmuştu. Ünlü oyuncu Selen Soyder, oyunculardan Can Yaman ile yaşadığı kavga sonrası diziden ayrılmıştı. Soyder'in yerine Yeliz Kuvancı başrol olmuştu.
Yaprak Dökümü - Şevket
Yaprak Dökümü'ün Şevket'i Caner Kurtaran ise hepimizi üzen bir kararla diziden ayrılmıştı. Kurtaran'ın yasaklı madde kullanımı sebebiyle diziden kendi isteğiyle ayrılmak istediği iddia edilmişti. Yerine ise Hasan Küçükçetin gelmişti.
Muhteşem Yüzyıl - Hürrem
En sarsıcı oyuncu değişikliği de Muhteşem Yüzyıl'da olmuştu. Yoğun tempoyla baş edemediğini ve tükenmişlik sendromuna girdiğini açıklayan Meryem Uzerli, rolünü Vahide Perçin'e bırakmıştı.
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Çocuklar Duymasın - Meltem
2002 yılında yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın'da Furkan Kızılay'ın yanı sıra Pınar Altuğ da diziden ayrılan bir diğer oyuncu. Altuğ'un yerine Zeynep Tokuş Meltem karakterine hayat verdi.
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