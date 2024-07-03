Yerli Dizilerde Yapılan Oyuncu Değişiklikleri: Sizin İçin Hangisi Hayal Kırıklığı Olmuştu?

Dizilerde oyuncu değişikliği, özellikle de başrol değişikliği izleyiciyi büyük çoğunlukla hayal kırıklığına uğratıyor. Hangimiz Sevmedik'in Itır'ı, Doktorlar'ın Ela'sı, Bez Bebek'in Hakanı başrol değişikliği ile herkesi şoke eden diziler ve karakterlerinden sadece bir kaçı.

İşte dizilerden ayrılarak hepimizi dumur eden oyuncular ve yerine gelen isimler...