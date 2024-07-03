Şahsu, Vartolu, Penelope! X Kullanıcılarının Karşılıklı Oturup Dert Yanmak İstedikleri Dizi- Film Karakterleri

Hepimizin dizi ve film karakterlerinden hayali arkadaşımız vardır. Onlara derdimizi anlatır, içimizi döker ve tavsiye bile alırız. Netflix Türkiye'nin X hesabı takipçilerine 'Şöyle karşılıklı otursak da bir içimi döksem dediğin bir dizi/film karakteri var mı?' sorusunu sordu. Kullanıcılardan birbirinden farklı karakter isimleri geldi. Gelin o karakterlere hep birlikte bakalım.