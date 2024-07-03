Şahsu, Vartolu, Penelope! X Kullanıcılarının Karşılıklı Oturup Dert Yanmak İstedikleri Dizi- Film Karakterleri
Şahsu, Vartolu, Penelope! X Kullanıcılarının Karşılıklı Oturup Dert Yanmak İstedikleri Dizi- Film Karakterleri
Hepimizin dizi ve film karakterlerinden hayali arkadaşımız vardır. Onlara derdimizi anlatır, içimizi döker ve tavsiye bile alırız. Netflix Türkiye'nin X hesabı takipçilerine 'Şöyle karşılıklı otursak da bir içimi döksem dediğin bir dizi/film karakteri var mı?' sorusunu sordu. Kullanıcılardan birbirinden farklı karakter isimleri geldi. Gelin o karakterlere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazen sizde de olur bu: Severek izlediğimiz dizi ya da film karakterlerini karşımıza alıp saatlerce konuşmak, içimizi dökmek isteriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çünkü ekranda onların hayat hikayelerini izler ve onlarla aramızda bir bağ kurarız. Hatta bir rol model olarak bile görebiliriz.
Hatta ve hatta onlarla hayali bir konuşma yapmak bizi gerçek hayatın sorumluluklarından ve stresinden bir müddet kaçırır.
Netflix Türkiye'nin X hesabı, takipçilerine "Şöyle karşılıklı otursak da bir içimi döksem dediğin bir dizi/film karakteri var mı?" diye bir soru yöneltti. Dizi ve film hayranlarından birbirinden farklı karakter cevapları geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
1. You'landın devam et...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Jughead Jones seni sana çok güzel anlatır.
3. İlk birkaç dakika dinler sadece ama yine de sen bilirsin.
4. Şahsu "Bunlar hep yılan yılan" yorumu getirebilir sana...
5. Phil Dunphy iyi bir seçim.
6. Kıskandık, yalan yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Dertlerine bilimsel bir açıklama getirir, neden olmasın?
8. Emin olamadık...
9. Koyu bir sohbet olurdu doğrusu...
10. Şimdiden hayırlı forumlar...
11. Brianna Randall Fraser'ı bi' de senden dinlesek ya!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12. Bunu beklemiyorduk işte...
13. Tully Hart mı demek istediniz?
14. Ne güzel söylemişsin...
15. Biriniz Linda'yı söylemeseydi ben söyleyecektim...
Sizin karşınıza alıp içinizi dökmek istediğiniz karakter hangisi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Cüneyd nasıl yok listede hayret 🙌