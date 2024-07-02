Tam 11 Yıl Önce Hayatımıza Giren 'Güneşi Beklerken' Dizisinin Fanları Hepimizi Maziye Götürdü!
Tam 11 Yıl Önce Hayatımıza Giren 'Güneşi Beklerken' Dizisinin Fanları Hepimizi Maziye Götürdü!
Türk televizyon tarihinin popüler dizisi 'Güneşi Beklerken' tam 11 yıl önce bugün ekranlara gelmeye başladı. Dizinin hayranları o günü unutmadı ve birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaparak diziyi ve karakterleri yad etti. Detaylar içerikte!
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Yaz geldi ve televizyon ekranlarını geçmişte çok beğeni toplayan dizilerin eski bölümleri süslemeye başladı. Bunlardan birisi de 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de gösterime giren 'Güneşi Beklerken'di.
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Başrollerinde Hande Doğandemir, Kerem Bürsin ve Emre Kınay'ın olduğu dizi, İstanbul'a taşınan Zeynep'in yeni okuluna adapte olmasını ve Kerem ile ikisinin önce nefretle başlayan sonra da aşkla devam eden ilişkisini konu almıştı.
Bundan tam 11 yıl önce bugün ekranlara gelen 'Güneşi Beklerken', gençlik, arkadaşlık, aşk, aile ilişkileri gibi konuları işlemesiyle bütün bir gençliğin favorisi olmuştu. Öyle ki dizinin hayranları ne diziyi ne de karakterleri unutabilmiş değil.
2 Temmuz 2013'te ekranlara gelmesinin hatrına pek çok hayran sosyal medyada birbirinden hasret dolu ve dikkat çeken yorumlar yapmaya başladı. Bu yorumları yapanlar arasında Zeynep karakterini canlandıran Hande Doğandemir de vardı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz 'Güneşi Beklerken' dizisinin sıkı hayranlarından mıydınız? Yorumlara buyrun!
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