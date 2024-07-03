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Söz Dizisinin Ateş’i Eren Vurdem'in Paylaşımı Dizinin Hayranlarını Ayağa Kaldırdı!

Söz Dizisinin Ateş’i Eren Vurdem'in Paylaşımı Dizinin Hayranlarını Ayağa Kaldırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 15:22

Söz dizisinin Karabatak lakaplı Ateş Acar komutanı özlendi. Rolü canlandıran Eren Vurdem'in Instagram paylaşımını gören dizi hayranları yorum üstüne yorum yazdı.

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İlk kez 2017 yılında yayınlanan "Söz" dizisi bir döneme damgasını vuran ve yıllar geçse de unutulmayan Türk dizilerinden oldu.

İlk kez 2017 yılında yayınlanan "Söz" dizisi bir döneme damgasını vuran ve yıllar geçse de unutulmayan Türk dizilerinden oldu.

Now TV'de yayınlanan Söz'de Karabatak lakaplı Ateş Acar komutanı Eren Vurdem canlandırıyordu.

Now TV'de yayınlanan Söz'de Karabatak lakaplı Ateş Acar komutanı Eren Vurdem canlandırıyordu.

Vurdem'in Instagram'da yaptığı havalı paylaşımı gören dizinin hayranları "Söz geri mi geliyor?" diye yazdı.

Vurdem'in Instagram'da yaptığı havalı paylaşımı gören dizinin hayranları "Söz geri mi geliyor?" diye yazdı.

Yorumlara bakılırsa diziyi yeniden ekranlarda görmek isteyen kitle epey büyük. Önce o paylaşıma bir bakalım...

Yorumlara bakılırsa diziyi yeniden ekranlarda görmek isteyen kitle epey büyük. Önce o paylaşıma bir bakalım...
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İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...

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