Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'ten Yeni Proje Müjdesi!
Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'ten Yeni Proje Müjdesi!
03.07.2024 - 13:15
Son olarak 'Zamanın Kapıları' adlı yapımda Birkan Sokullu ile başrolde yer alan Esra Bilgiç, yeni proje müjdesini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Diriliş Ertuğrul", "Bir Umut Yeter", "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi popüler projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Esra Bilgiç çok beğeniliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyunculuk performansı ve etkileyici güzelliği ile Bilgiç, adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak "Zamanın Kapıları" adlı projede Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Bilgiç'in, yeni projenin ne olacağı merak konusu.
SnobMagazin'de yer alan bir habere göre, bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bilgiç, "Zamanın Kapıları" çekimlerinin tamamlandığını ve şu anda dinlenme sürecinde olduğunu belirtti.
Ayrıca, yakın zamanda yeni bir projede yer alacağını ve bunun bir sürpriz olacağını ifade etti. Bu açıklama, Bilgiç'in hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sana Özel Seçtiklerimiz
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın