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Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'ten Yeni Proje Müjdesi!

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'ten Yeni Proje Müjdesi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 13:15

Son olarak 'Zamanın Kapıları' adlı yapımda Birkan Sokullu ile başrolde yer alan Esra Bilgiç, yeni proje müjdesini verdi.

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"Diriliş Ertuğrul", "Bir Umut Yeter", "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi popüler projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Esra Bilgiç çok beğeniliyor.

"Diriliş Ertuğrul", "Bir Umut Yeter", "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi popüler projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Esra Bilgiç çok beğeniliyor.

Başarılı oyunculuk performansı ve etkileyici güzelliği ile Bilgiç, adından sıkça söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuk performansı ve etkileyici güzelliği ile Bilgiç, adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak "Zamanın Kapıları" adlı projede Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Bilgiç'in, yeni projenin ne olacağı merak konusu.

Son olarak "Zamanın Kapıları" adlı projede Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Bilgiç'in, yeni projenin ne olacağı merak konusu.

SnobMagazin'de yer alan bir habere göre, bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bilgiç, "Zamanın Kapıları" çekimlerinin tamamlandığını ve şu anda dinlenme sürecinde olduğunu belirtti.

SnobMagazin'de yer alan bir habere göre, bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bilgiç, "Zamanın Kapıları" çekimlerinin tamamlandığını ve şu anda dinlenme sürecinde olduğunu belirtti.

Ayrıca, yakın zamanda yeni bir projede yer alacağını ve bunun bir sürpriz olacağını ifade etti. Bu açıklama, Bilgiç'in hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Ayrıca, yakın zamanda yeni bir projede yer alacağını ve bunun bir sürpriz olacağını ifade etti. Bu açıklama, Bilgiç'in hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

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