Hadise'nin Oynayacağı Dizide Esas Oğlan Ekipten Ayrıldı! Yeni Partneri Belli Oldu!
Hadise'nin Oynayacağı Dizide Esas Oğlan Ekipten Ayrıldı! Yeni Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hadise'nin başrolünde oynayacağı 'Esas Oğlan' dizisindeki partneri değişti. Hadise ile partner olan İlhan Şen gitti. Bakın, yerine kim geldi?
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Hadise'nin başrolünde oynayacağı bir dijital platformda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" dizisi çekimleri haftaya başlıyor.
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Dizide Selma (Seda Bakan) ve Ceren’in (Hadise) adlı iki yakın arkadaşın aşk hayatı romantik-komedi tadında anlatılacak.
Hadise'nin ilk projesi olacağından sevenleri heyecanlı. Hatta geçtiğimiz hafta partnerinin belli olması da sosyal medyanın gündemindeydi.
Hadise'nin partneri haberlere göre, İlhan Şen olacaktı. Ancak Şen, projeden ayrıldı. Onun yerine yabancı bir diziden gelen teklifi kabul etti.
Böyle olunca da "Esas Oğlan"ın kim olacağı tartışmalara konu oldu. Neyse ki o oyuncu kesinleşti. Şen'in yerine Serhat Teoman geldi.
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Siz Hadise ve Serhat Teoman ikilisini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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