Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Yeni Film "Sıfır Kilometre"nin Kadrosuna Dahil Oldu!
Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Yeni Film "Sıfır Kilometre"nin Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'ın Can'ı Can Kızıltuğ, 3391 Kilometre’nin devam filmi olan 'Sıfır Kilometre'de oynayacak.
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İlk olarak Çukur dizisiyle tanınan ve kariyerinde Kızıl Goncalar ile yükselişe geçen oyuncu Can Kızıltuğ, yeni bir film kadrosuna dahil oldu.
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Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri ile atışmalarını bayılarak izlediğimiz Kızıltuğ, "Sıfır Kilometre"de oynayacak.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak’ın paylaştığı filmde Kuzey olacak.
Altuntaş'ın aktardığına göre, prodüksiyonu Böcek Films tarafından üstlenilen film, iki karakter arasındaki mesafenin artık bir engel olmadığı etkileyici bir hikayeyi anlatıyor.
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