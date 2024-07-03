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Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Yeni Film "Sıfır Kilometre"nin Kadrosuna Dahil Oldu!

Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Yeni Film "Sıfır Kilometre"nin Kadrosuna Dahil Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 09:22

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'ın Can'ı Can Kızıltuğ, 3391 Kilometre’nin devam filmi olan 'Sıfır Kilometre'de oynayacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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İlk olarak Çukur dizisiyle tanınan ve kariyerinde Kızıl Goncalar ile yükselişe geçen oyuncu Can Kızıltuğ, yeni bir film kadrosuna dahil oldu.

İlk olarak Çukur dizisiyle tanınan ve kariyerinde Kızıl Goncalar ile yükselişe geçen oyuncu Can Kızıltuğ, yeni bir film kadrosuna dahil oldu.

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri ile atışmalarını bayılarak izlediğimiz Kızıltuğ, "Sıfır Kilometre"de oynayacak.

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri ile atışmalarını bayılarak izlediğimiz Kızıltuğ, "Sıfır Kilometre"de oynayacak.

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak’ın paylaştığı filmde Kuzey olacak.

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak’ın paylaştığı filmde Kuzey olacak.

Altuntaş'ın aktardığına göre, prodüksiyonu Böcek Films tarafından üstlenilen film, iki karakter arasındaki mesafenin artık bir engel olmadığı etkileyici bir hikayeyi anlatıyor.

Altuntaş'ın aktardığına göre, prodüksiyonu Böcek Films tarafından üstlenilen film, iki karakter arasındaki mesafenin artık bir engel olmadığı etkileyici bir hikayeyi anlatıyor.

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