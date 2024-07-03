Survivor Yunus Emre'den Hakkında Aşk Dedikodusu Çıkan Aleyna ile İlgili Şok İtiraf!
Survivor Yunus Emre'den Hakkında Aşk Dedikodusu Çıkan Aleyna ile İlgili Şok İtiraf!
Bu sezon Survivor'ın en çok konuşulan ikilisi Aleyna ve Yunus Emre olmuştu. Yarışmadan günler sonra Yunus Emre'den hakkında aşk dedikodusu çıkan Aleyna ile ilgili açıklama geldi.
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2024 sezonu Survivor'da en çok Aleyna ve Yunus Emre'yi konuştuk.
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Yarışmada yakınlaşmaları, bakışmaları derken sezon bitti ama dedikodular bitmedi.
Bu ikili çok yakıştırıldı hatta aralarında gizli bir aşk bile var, denilmişti. Ancak Yunus Emre'nin evli bir erkek olduğunu hatırlatalım.
Üstelik karısı Beria da çıkan dedikoduların bu süreçte farkındaydı. Önünü alabilmek için birçok açıklama yaptı.
Yarışmadan günler sonra bir sohbet sırasında Beria'nın yanında Yunus Emre'ye "Aleyna" sorusu geldi.
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Yunus Emre’ye Aleyna’yla aşk sorusu sorulunca yaptığı açıklama ve Beria'nın tepkisi dikkat çekti.
İşte o anlar...
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