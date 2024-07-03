İlker Aksum'un Çarli İş Başında'nın Bitme Nedenini Açıkladığı İtirafı Kahkahaya Boğdu!

2000'li yılların başında damgasını vuran Çarli İş Başında, pek çoğumuzun çocukluğunda en çok izlediği dizilerden biriydi. Reytinglerde zirvede olan dizinin bir anda neden bittiğine dair açıklamayı yıllar sonra İlker Aksum yaptı!

Kaynak: BloombergHTShows