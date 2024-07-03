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İlker Aksum'un Çarli İş Başında'nın Bitme Nedenini Açıkladığı İtirafı Kahkahaya Boğdu!

İlker Aksum'un Çarli İş Başında'nın Bitme Nedenini Açıkladığı İtirafı Kahkahaya Boğdu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 21:18

2000'li yılların başında damgasını vuran Çarli İş Başında, pek çoğumuzun çocukluğunda en çok izlediği dizilerden biriydi. Reytinglerde zirvede olan dizinin bir anda neden bittiğine dair açıklamayı yıllar sonra İlker Aksum yaptı!

Kaynak: BloombergHTShows

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/VVf0UP...
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2000'lerin başında oldukça popüler olan ve prime time'da zirvede yer alan Çarli İş Başında'nın kadrosunda İlker Aksum, Yeliz Yeşilmen, Şebnem Sönmez, Durul Bazan gibi isimler yer alıyordu.

2000'lerin başında oldukça popüler olan ve prime time'da zirvede yer alan Çarli İş Başında'nın kadrosunda İlker Aksum, Yeliz Yeşilmen, Şebnem Sönmez, Durul Bazan gibi isimler yer alıyordu.

Severek izlediğimiz bu sit-comda izlediğimiz sevimli dostumuz; Çarli ve Çarli İş Başında olmak üzere iki ayrı dizide peşpeşe karşımıza çıkmıştı.

Severek izlediğimiz bu sit-comda izlediğimiz sevimli dostumuz; Çarli ve Çarli İş Başında olmak üzere iki ayrı dizide peşpeşe karşımıza çıkmıştı.

Ancak daha uzun yıllar izleriz diye düşündüğümüz Çarli, beklemediğimiz bir biçimde bir anda bitmişti.

Ancak daha uzun yıllar izleriz diye düşündüğümüz Çarli, beklemediğimiz bir biçimde bir anda bitmişti.

Ali ile Aramızda'ya katılan İlker Aksum yıllar sonra dizinin neden bittiğiyle ilgili itirafta bulundu. Meğer Çarli'nin çiftleşme arzusu diziye final yaptırmış!

Ali ile Aramızda'ya katılan İlker Aksum yıllar sonra dizinin neden bittiğiyle ilgili itirafta bulundu. Meğer Çarli'nin çiftleşme arzusu diziye final yaptırmış!

Kahkahaya boğan o anları buradan izleyebilirsiniz:

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