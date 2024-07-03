Survivor Sonrası Nagihan'la Mahkemelik Olan Yunus Emre'den Zehir Zemberek Sözler!
Survivor Sonrası Nagihan'la Mahkemelik Olan Yunus Emre'den Zehir Zemberek Sözler!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DleG2...
Survivor All Star'da bitmeyen kavganın yarışma sonrası mahkemeye taşınmasıyla Yunus Emre ve Nagihan gündemde kalmayı başarmıştı. Çiğdem Akman Enler'e katılan Yunus Emre, Nagihan hakkında şok açıklamalarda bulundu!
Kaynak: Çiğdem Akman Enler
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Bir sezon boyunca tüm kaosuyla karşımızda olan Survivor All Star, bitmesine rağmen bünyesindeki kaosu atamadığı için etkisi hala sürüyor.
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Yarışma süresince ilişkileri sorunlu olan Yunus Emre ve Nagihan ikilisi, yarışmanın bitmesinin ardından tartışmayı büyüterek mahkemelik olmuştu.
Dava açmasının ardından eşi Beria Özden'le birlikte Çiğdem Akman'ın Enler programına katılan Yunus Emre, Nagihan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Jet ski kazasının kendisinin değil, Nagihan'ın suçu olduğunu söyleyen Yunus Emre, "Biz aynı ailenin farklı kafada çocuklarıyız. Burada özlem çekerken sende bu işsizlik nedir ki çıkar çıkmaz bana sallıyorsun? Yeteri kadar prim verdim sana. Sindiremediğin şeyler mi oldu?" dedi.
"Nagihan'da bir benlik egosu var. Allah onu ondan kurtarsın." diyen Yunus Emre'ye Nagihan'dan ne yanıt gelecek şimdiden merak ediyoruz.
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