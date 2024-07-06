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Set Çalışanı, Neden Bu Sene Yaz Dizileri Çekilmiyor Sorusunda İlk Taşı Çağatay Ulusoy'a Attı!

Set Çalışanı, Neden Bu Sene Yaz Dizileri Çekilmiyor Sorusunda İlk Taşı Çağatay Ulusoy'a Attı!

yerli dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 17:53

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta ona sorulan 'Bu sezon neden yaz dizisi çekilmedi?' sorusuna Çağatay Ulusoy'un 'Gaddar' dizisi üzerinden bir cevap verdi. Gelin Yalçın'ın iddiasına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta diziseverlerin sorularını cevaplamaya devam ediyor. Yalçın'ın sorulara verdiği cevaplar ise izleyenler tarafından hayretle karşılanıyor.

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta diziseverlerin sorularını cevaplamaya devam ediyor. Yalçın'ın sorulara verdiği cevaplar ise izleyenler tarafından hayretle karşılanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yalçın'ın takipçilerinden biri ona "Neden bu sezon yaz dizileri çekilmedi?" sorusunu sordu. Yalçın verdiği cevapta NOW'da ekranlara gelen ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu 'Gaddar' dizisine gönderme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Yalçın'ın takipçilerinden biri ona "Neden bu sezon yaz dizileri çekilmedi?" sorusunu sordu. Yalçın verdiği cevapta NOW'da ekranlara gelen ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu 'Gaddar' dizisine gönderme yaptı.

Yalçın, dizi bütçelerinin arttığına ve geldiğimiz noktada oyuncuların yapımcılardan daha çok kazandığına atıfta bulunarak Çağatay Ulusoy'un haftalık oyunculuk ücretinin 2 milyon olduğunu iddia etti.

Yalçın, dizi bütçelerinin arttığına ve geldiğimiz noktada oyuncuların yapımcılardan daha çok kazandığına atıfta bulunarak Çağatay Ulusoy'un haftalık oyunculuk ücretinin 2 milyon olduğunu iddia etti.

Gelin önce Yener Yalçın'ın o çok konuşulacak bütçe cevabına sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

Evet, yanlış duymadınız.

Evet, yanlış duymadınız.
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Mantıklı yorum:

Mantıklı yorum:

Hesaplama, yanarız...

Hesaplama, yanarız...

Bilemiyorum Altan.

Bilemiyorum Altan.

Onlar direkt memur...

Onlar direkt memur...

Talep var...

Talep var...
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Yapımcılara duyurulur:

Yapımcılara duyurulur:

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