Set Çalışanı, Neden Bu Sene Yaz Dizileri Çekilmiyor Sorusunda İlk Taşı Çağatay Ulusoy'a Attı!

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta ona sorulan 'Bu sezon neden yaz dizisi çekilmedi?' sorusuna Çağatay Ulusoy'un 'Gaddar' dizisi üzerinden bir cevap verdi. Gelin Yalçın'ın iddiasına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.