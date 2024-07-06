Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Müjde Uzman, Apo'yla Alev'in Yasak Aşkını Eleştirenlere Sitem Etti

“Kızılcık Şerbeti’nde bir sürü karakter yanlışlar yapıyor ama ilk bakılan şey evli adamla birlikte olan kadın. Dizideki Pembe karakteri dini bütün, günahı sevabı bilen bir karakter ama Alev’i hileyle hurdayla hapse attırdı. Bu çok daha tepki görmesi gereken bir durumdu” dedi.