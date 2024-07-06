Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Müjde Uzman, Apo'yla Alev'in Yasak Aşkını Eleştirenlere Sitem Etti
Kızılcık Şerbeti'nin Eski Oyuncusu Müjde Uzman, Apo'yla Alev'in Yasak Aşkını Eleştirenlere Sitem Etti
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, Saba Tümer'in programında diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzman, 'Kızılcık Şerbeti’nde bir sürü karakter yanlışlar yapıyor, ama ilk basılan şey evli adamla birlikte olan kadın' sözleriyle gündeme geldi. Detaylar içerikte!
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Show TV'de ekranlara gelen ve tüm Türkiye'nin gözünü bir an olsun kırpmadan izlediği 'Kızılcık Şerbeti' geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı.
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İki aile arasında sosyal ve kültürel farklılıkların ön plana çıktığı, geleneksel ve modern görüşlerin sürekli çatıştığı ve kaosun hiç bitmediği dizinin son bölümünde pek çok oyuncu hikayesi biterek veda etmişti.
Bu oyunculardan birisi de dizinin namıdiğer Apo'su Abdullah Ünal ile yasak aşk yaşayıp ondan hamile kalan Alev Arslan karakterini canlandıran Müjde Uzman...
Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçisi bile olmayanlar bilir ki Alev ile Abdullah'ın aşkı sosyal medyanın gündemine oturmuş, yediden yetmişe herkesin ayıpladığı bir konu haline gelmişti.
Saba Tümer'in YouTube programına katılan Müjde Uzman diziden ayrıldıktan sonra bu tartışma hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Uzman açıklamasında,
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Müjde Uzman'ın çok konuşulacak o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz. (Kaynak: i.likechaos)
Siz Müjde Uzman'ın bu açıklamasına ne diyorsunuz? Sizce haklı mı? Buyrun yorumlara...
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