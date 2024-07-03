Kızılcık Şerbeti'ne Görkem'in Anneannesi Geliyor! Pembe ile Aralarında Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti öyle bir sezon finali ile ara verdi ki hepimiz beklerken meraktan çatlayacağız. Gelecek sezon için ufak tefek iddialar var. Bunlardan biri Görkem'in anneannesinin Pembe'nin en büyük hasmı olarak diziye girişi. Gelin, neler olacak bir bakalım...