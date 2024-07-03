Kızılcık Şerbeti'ne Görkem'in Anneannesi Geliyor! Pembe ile Aralarında Neler Olacak?
Kızılcık Şerbeti'ne Görkem'in Anneannesi Geliyor! Pembe ile Aralarında Neler Olacak?
Kızılcık Şerbeti öyle bir sezon finali ile ara verdi ki hepimiz beklerken meraktan çatlayacağız. Gelecek sezon için ufak tefek iddialar var. Bunlardan biri Görkem'in anneannesinin Pembe'nin en büyük hasmı olarak diziye girişi. Gelin, neler olacak bir bakalım...
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Kızılcık Şerbeti sezon finalinde kapılar çerçeveler indi. Ünalların evi başına yıkıldı, mecazen ve gerçekten!
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Artık Doğa'nın ahı mı tuttu, Nursema'nın bedduası mı, orasını bilemiyoruz ancak buradan sonra neler olabileceği hepimiz için soru işareti.
Hatırlarsanız en son Görkem'in camdan aşağı düştüğünü gördük. Belli ki bu iş Fatih'e kalacak. Ama Özge Özacar'ın diziden ayrılmadığını da biliyoruz. Demek ki Görkem rolü hikayeden çıkmıyor. Yani ölüm yok!
Diziden ayrılan birçok isim var; Çimen, Alev ve Umut gibi ancak bir o kadar da yeni oyuncular kadroya dahil olacak. Bu kişilerden biri de Görkem'in anneannesi olabilir.
O da Yaprak Dökümü'nde Fikret'e kök söktüren kaynana Güler Ökten olabilir, iddiaları dolanıyor. Yani, diziye girerse tam girecek belli ki!
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Eh, Görkem'in böyle bir sezon finalinden sonra bir akraba desteğine ihtiyacı var gibi görünüyor. Söylediği yalanı ve yaptıklarını ancak kendisi gibi çirkef bir anneanne temizleyebilir.
Görkem hikayede devam edecekse yağ gibi üste çıkması için anneannesinin kanatlarının altına girebilir. Dahası iddialara göre, bu karakterin en büyük düşmanı da Pembe Hanım olacak.
Pinko, Alev gitse de bir türlü rahata erememene kaç puan? Bir kurşun falan döktür bari yeni sezonda. Çünkü bu anneanne ile Pembe'nin arası epey bir gergin olacak.
Nasıl olur, ne yapar bilemiyoruz ama bir şekilde mağdur gösterdiği torununu Fatih'e bir daha göstermeyebilir. Boşanma işine gireceğini sanmıyoruz. Girerse de Ünalların varını yoğunu alabilir.
Ne de olsa damadı torununun canına kast etti, değil mi? Görkem'deki şans kedi şansı, hep dört ayak üstüne.
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Tabii Görkem'in dinlenme döneminde Pembe'nin başına ekşiyen olmazsa olmaz. Başarılı oyuncu Ökten de bildiğiniz üzere bu işi çok iyi becerir.
Hatta bakarsınız torun anneanne Ünallara bile yerleşebilir. Sonrası kaos, gerilim ve ekran karşısında geçirilin sinir krizleri... Hepimize şimdiden iyi seyirler!
Sizin olabilecekler konusunda bir fikriniz var mı? Yorumlarda bize yazın...
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