Kızılcık Şerbeti'nde Duymaya Alıştığımız Efsane Repliğin İlk Olarak Yasak Elma'da Kullanıldığı Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Duymaya Alıştığımız Efsane Repliğin İlk Olarak Yasak Elma'da Kullanıldığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@tubiikooo03/v...
Reyting rekortmeni Şerbo'muzdan duymaya alışkın olduğumuz efsane repliğin ilk olarak Yasak Elma'da kullanıldığı ortaya çıktı. Unutmayın ki dikkatli izleyicilerin gözünden hiçbir şey kaçmaz!
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Son iki sezonun reytinglerinde zirvede yer almayı başaran Kızılcık Şerbeti, efsane bir sezon finaliyle bizi kaos komasına sokmayı başarmıştı.
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Kim öldü, kim kaldı ve kimler nerelere gitti diye meraklı bir yaz geçirmemize rağmen Sezar'ın hakkı Sezar'a dedik ve bu harika sezon finali için tüm ekibe defalarca teşekkürlerimizi ilettik.
Dizide tüm bu kaos ortamını izlerken bir de ağızlarımıza efsane replikler dolanıyor. Pembe'den duymaya alışık olduğumuz bu replik de onlardan biri.
Ancak dikkatli bir kullanıcı bu repliği duyduğumuz ilk dizinin aslında Yasak Elma olduğunu ortaya çıkardı!
Buyurun bu efsane repliği bir Yasak Elma Zeynep'in ağzından dinleyin. Siz bu detayı yakalamış mıydınız?
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