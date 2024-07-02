La Casa de Papel Yıldızı, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak!
La Casa de Papel Yıldızı, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
İspanyol yapımı La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine transfer oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na İspanya'dan oyuncu transfer oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'in popüler dizisi La Casa de Papel'in yıldız ismi, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alacak.
O oyuncu ise dizide Marsilya karakterine hayat veren Luka Peros!
Hırvat oyuncu TRT1’in “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisiyle el sıkışırken, başrol Serkan Çayoğlu ile akşam yemeğinde buluştu.
Luka Peros, dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’ye hayat vereceğini söylerken, Çayoğlu heyecanını muhabirlere aktardı.
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