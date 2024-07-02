La Casa de Papel Yıldızı, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak!

“Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel… Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki… Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor”