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La Casa de Papel Yıldızı, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak!

La Casa de Papel Yıldızı, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak!

yerli dizi dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 15:32

İspanyol yapımı La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine transfer oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
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TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na İspanya'dan oyuncu transfer oldu.

TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na İspanya'dan oyuncu transfer oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'in popüler dizisi La Casa de Papel'in yıldız ismi, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'in popüler dizisi La Casa de Papel'in yıldız ismi, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alacak.

O oyuncu ise dizide Marsilya karakterine hayat veren Luka Peros!

O oyuncu ise dizide Marsilya karakterine hayat veren Luka Peros!

Hırvat oyuncu TRT1’in “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisiyle el sıkışırken, başrol Serkan Çayoğlu ile akşam yemeğinde buluştu.

Hırvat oyuncu TRT1’in “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisiyle el sıkışırken, başrol Serkan Çayoğlu ile akşam yemeğinde buluştu.

Luka Peros, dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’ye hayat vereceğini söylerken, Çayoğlu heyecanını muhabirlere aktardı.

Luka Peros, dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’ye hayat vereceğini söylerken, Çayoğlu heyecanını muhabirlere aktardı.

“Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel… Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki… Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor”

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